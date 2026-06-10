Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Comissão da Câmara aprova redução da maioridade penal para 16 anos

A PEC recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários

10 junho 2026 - 14h06Por Agência Brasil
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10)A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10) - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 32/15) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil.

A PEC recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários. O aval da comissão representa o primeiro passo da tramitação da proposta, que agora seguirá para análise de uma comissão especial antes de ser votada em dois turnos, no Plenário da Casa.

A aprovação do parecer favorável do relator, deputado Coronel Assis (PL-MT), ocorreu após mais de duas horas de intenso debate. Para o relator, a medida é juridicamente viável, não viola as chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal, nem tratados internacionais.

A conclusão de Assis foi rebatida por deputados contrários à iniciativa, que argumentam que os direitos da infância e da juventude são cláusulas pétreas que não podem ser alteradas salvo com uma nova constituinte.  

“Esta é uma cláusula pétrea da Constituição. Ou seja, só pode ser modificada com uma nova Constituição. E não estamos aqui falando de uma nova Constituição, mas sim de alterar a atual, modificando uma cláusula que não pode ser alterada”, alegou o deputado Tadeu Veneri (PT-PR), para quem a PEC, se aprovada no Congresso Nacional, será barrada no STF.

“Não podemos iludir a população de que isto vai prosperar. Não vai. Vai chegar no STF e vai parar. E teremos feito um grande debate apenas com cunho eleitoral”, acrescentou Veneri.

Deixe seu Comentário

Leia Também

CCJ do Senado aprova autonomia financeira do Banco Central
Nacional

CCJ do Senado aprova autonomia financeira do Banco Central

STF julga recursos contra responsabilização de big techs
Nacional

STF julga recursos contra responsabilização de big techs

Petrobras compra 50% do bloco Itaimbezinho, no pré-sal de Campos
Nacional

Petrobras compra 50% do bloco Itaimbezinho, no pré-sal de Campos

Governo de SP anuncia mais de R$ 800 milhões para fortalecer saúde nos 645 municípios paulistas
Nacional

Governo de SP anuncia mais de R$ 800 milhões para fortalecer saúde nos 645 municípios paulistas

Sarampo: infectologista alerta para vacinação em viagens para a Copa
Nacional

Sarampo: infectologista alerta para vacinação em viagens para a Copa

Novo Desenrola já beneficiou 6 milhões de pessoas, diz Dario Durigan
Nacional

Novo Desenrola já beneficiou 6 milhões de pessoas, diz Dario Durigan