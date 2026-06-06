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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Cidades

Prefeitura de Suzano dá início à Campanha do Agasalho Pet

Arrecadação de camas, cobertores e roupas para animais ocorrerá nos mesmos pontos da Campanha do Agasalho tradicional

06 junho 2026 - 14h04Por De Suzano
Arrecadação de camas, cobertores e roupas para animais ocorrerá nos mesmos pontos da Campanha do Agasalho tradicionalArrecadação de camas, cobertores e roupas para animais ocorrerá nos mesmos pontos da Campanha do Agasalho tradicional - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, deu início à Campanha do Agasalho Pet. A iniciativa tem como objetivo arrecadar itens como camas, cobertores e roupas doadas pelas famílias de animais que não os utilizam mais para levar aos que precisam.

Podem ser doados itens relacionados ao conforto e ao aquecimento dos pets, e todas as doações serão recebidas nos mesmos pontos de coleta estabelecidos pelo Fundo Social para a Campanha do Agasalho tradicional. A lista de locais pode ser consultada no link bit.ly/CampanhaDoAgasalho2026

Os materiais arrecadados serão encaminhados para organizações não governamentais e protetores independentes que acolhem animais em necessidade, resgatados ou abandonados. Serão beneficiados principalmente os que participam do “Baby, me Leva!”, projeto do Meio Ambiente dedicado à adoção responsável no município.

Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, a iniciativa irá ajudar a melhorar a qualidade de vida de animais em necessidade. “Muitos desses animais tiveram uma vida difícil, ou foram criados em más condições. Enquanto eles aguardam um lar definitivo, queremos dar a eles o lugar mais acolhedor e confortável possível, e, para isso, contamos com a solidariedade da população”, concluiu.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou que a campanha amplia o alcance das ações solidárias realizadas no município. “A Campanha do Agasalho já mobiliza a população em prol de quem mais precisa, e agora também queremos olhar com carinho para os animais que aguardam por um lar ou que são cuidados por protetores e organizações parceiras. Muitas famílias têm em casa cobertores, caminhas e roupinhas que não são mais utilizados e que podem fazer a diferença para garantir mais conforto e proteção aos pets durante o inverno”, afirmou.

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