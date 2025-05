Conclave: escolha do novo Papa começa nesta quarta-feira (7)

A eleição para o novo papa começa nesta quarta-feira (07), às 11h30 (horário de Brasília, 16h30 em Roma). Os cardeais católicos ficarão isolados até escolherem o novo líder da igreja católica.

Em um ritual, os 133 cardiais entrarão na Capela Sistina, após uma missa pública na Basílica de São Pedro, e começarão o conclave secreto para eleger o sucessor do papa Francisco, que morreu no mês passado.

A votação pode continuar até que um dos cardeais receba a maioria necessária de dois terços para se tornar o 267º pontífice. Nesta quarta, haverá apenas uma votação. Depois, os cardeais poderão votar até quatro vezes por dia.

As cédulas serão queimadas, com a fumaça preta de uma chaminé instalado no telhado da capela marcando uma votação inconclusiva, enquanto a fumaça branca sinaliza que a Igreja tem um novo líder.