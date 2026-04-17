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Jornal Diário de Suzano - 17/04/2026
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Polícia

Homem atira em vizinho e é preso em Suzano

Suspeito confessou ter efetuado disparos de arma para o alto e um deles atingiu o para-brisa do carro da vítima, que estava próxima ao veículo

17 abril 2026 - 12h01Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
No local indicado pelo infrator, os agentes encontraram um revólver calibre .32 com a numeração suprimida e sem cartuchos ou muniçõesNo local indicado pelo infrator, os agentes encontraram um revólver calibre .32 com a numeração suprimida e sem cartuchos ou munições - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (17), acusado de atirar contra um vizinho na rua Antonio Felix Pinto, bairro Vila Amorim, em Suzano. Os agentes receberam a denúncia via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) enquanto estavam em patrulhamento no município.

No local, os policiais abordaram um suspeito, de 41 anos, com as características informadas, mas não encontraram nada de ilícito durante a busca pessoal. No entanto, ao ser confrontado, o homem confessou que momentos antes, durante um desentendimento com o vizinho, havia efetuado disparos de arma para o alto e um deles atingiu o para-brisa do carro da vítima, que estava próxima ao veículo. 

Os policiais questionaram sobre o paradeiro da arma e o autor disse que estava em um saco de cimento no quintal de sua residência. No local indicado pelo infrator, os agentes encontraram um revólver calibre .32 com a numeração suprimida e sem cartuchos ou munições. 

A vítima, 35 anos, se apresentou aos policiais e disse que existe uma desavença entre eles por causa a uma infiltração entre o muro que divide as casas. Inclusive, relatou que já houve uma discussão anterior onde o autor dos disparos o ameaçou com uma enxada.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, onde permaneceu à disposição da Justiça. A arma foi apreendida e o veículo será periciado para constatar o dano causado pelo disparo.

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