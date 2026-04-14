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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Cidades

Suzano recebe Connect Christ 2026 neste sábado no Parque Max Feffer

Evento gratuito chega à 3ª edição com programação religiosa, grandes atrações musicais e arrecadação de alimentos para o Fundo Social

14 abril 2026 - 15h15Por de Suzano
Suzano recebe Connect Christ 2026 neste sábado no Parque Max FefferSuzano recebe Connect Christ 2026 neste sábado no Parque Max Feffer - (Foto: Divulgação/Connect Christ)

Suzano se prepara para receber um dos maiores encontros religiosos do Alto Tietê com a realização do Connect Christ 2026, que acontecerá neste sábado (18/04), no Parque Municipal Max Feffer (Av. Sen. Roberto Simonsen, nº 90 - Jd. Imperador), a partir das 7 horas. Com entrada gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, a expectativa é de que o evento reúna mais de 20 mil pessoas ao longo de um dia inteiro dedicado à fé e à música. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo link evento.agendacatolica.com/connect-christ-2026.

A ação, que chega à sua terceira edição, é organizada por Leonardo Lajos, com apoio de cerca de 150 voluntários e da Diocese de Mogi das Cruzes, se consolidando como uma das principais iniciativas religiosas de toda a região.

Entre as atividades previstas estão a celebração da Santa Missa, às 9 horas, e momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, além de espaços voltados à vivência da fé, como a Tenda das Vocações, área de oração e exposição de artigos religiosos.

A programação também contará com apresentações musicais de destaque no cenário católico nacional, com nomes como Flávio Vitor, Gerados pela Imaculada, Ramon e Rafael, DJ Alan Nunes, Fraternidade São João Paulo II, Guilherme de Sá, Irmã Ana Paula, CMES e Missionário Shalom, que prometem emocionar o público ao longo do dia.

O evento, que nas duas primeiras edições foi realizado nas dependências da Arena Suzano, neste ano será promovido em um espaço externo com estrutura totalmente coberta, ampla praça de alimentação e estacionamento, oferecendo mais conforto e segurança aos participantes da atividade no Parque Max Feffer.  

Além do caráter religioso e cultural, o encontro também promoverá uma importante ação solidária. A entrada será gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, ampliando o impacto social da iniciativa e beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade.  

De acordo com o idealizador do evento, Leonardo Lajos, o propósito da iniciativa visa a união e um encontro de fé, sobretudo com a juventude. “O Connect Christ nasceu com o objetivo de proporcionar um encontro verdadeiro com Deus, por meio da fé, da música e da comunhão. Ver esse evento crescer e alcançar tantas pessoas é motivo de muita alegria a cada edição. Estamos preparando tudo com muito carinho para que cada participante viva uma experiência única e transformadora”, afirmou.

Para mais informações basta entrar em contato com a organização pelo WhatsApp (11) 93354-6181 ou acessar as redes sociais do evento @connectchrist.oficial.

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