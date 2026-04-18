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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Região

Mogi-Bertioga registra cerca de 11 km de lentidão neste sábado

Condições para o tráfego são boas

18 abril 2026 - 15h20Por da Reportagem Local
Trânsito lento sentido litoral Trânsito lento sentido litoral - (Foto: Divulgação)

A rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), registra cerca de 11 quilômetros de lentidão sentido litoral, na tarde deste sábado (18).

Segundo aplicativos de trânsito, o tempo estimado de viagem é de 1 hora e 50 minutos. As condições para o tráfego são normais, com tempo e visibilidade bons.   

A Concessionária Novo Litoral, que administra a via, informa que cerca de 219.548 carros devem passar pela avenida durante o feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21). O plano operacional prevê reforço de equipes e monitoramento contínuo, garantindo mais fluidez no trânsito e rapidez no atendimento.