Mogi-Bertioga registra cerca de 11 km de lentidão neste sábado

A rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), registra cerca de 11 quilômetros de lentidão sentido litoral, na tarde deste sábado (18).

Segundo aplicativos de trânsito, o tempo estimado de viagem é de 1 hora e 50 minutos. As condições para o tráfego são normais, com tempo e visibilidade bons.

A Concessionária Novo Litoral, que administra a via, informa que cerca de 219.548 carros devem passar pela avenida durante o feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21). O plano operacional prevê reforço de equipes e monitoramento contínuo, garantindo mais fluidez no trânsito e rapidez no atendimento.