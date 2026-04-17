Projeto 'Educando pela Cidade' leva mais 1,5 mil alunos a pontos turísticos de Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano segue avançando com sua proposta de proporcionar um aprendizado que vai além das salas de aula para os estudantes da rede municipal. Somente nas duas primeiras semanas de abril, as ações do projeto “Educando pela Cidade” já proporcionaram para 1.539 alunos a oportunidade de conhecer os pontos turísticos do município.

O projeto que tem garantido, semana a semana, experiências valiosas de contato com a cultura e aprendizado para além dos muros das escolas, tem despertado cada vez mais interesse dos alunos por integrar ensino e lazer, fortalecendo o processo de aprendizagem a partir das vivências nos locais de referência do município.

Na primeira semana de abril, a iniciativa contemplou 723 estudantes das Escolas Municipais Zaira Assen Torrano, do Jardim Nova América; Neyde Pião Vidal, do Parque Buenos Aires; Liuba Pizzolitto, do Jardim das Lavras Mirim; Therezinha Pereira Lima Muzel, do Jardim São José; Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena; Esther Hidalgo Leite Rondinelli, do Jardim Gardênia Azul; Nizilda Alves de Godoy, da Fazenda Aya; e Antônio Maschietto, do Jardim Santa Inês.

Já na segunda semana deste mês, o projeto alcançou 816 alunos, incluindo algumas das unidades da semana anterior, e ainda as Escolas Municipais Oscar Almeida Redondo, da Vila Urupês; Odário Ferreira da Silva, do Jardim Belém; Maria Odete Cara Gouvêa, do Jardim do Lago; e Brasílio Ribeiro, da Vila São Pedro.

Entre os locais visitados, podem ser citados o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, no centro; a Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja histórica do Baruel; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador; o Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc; o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, no Parque Santa Rosa; e o parque aquático Magic City, no Clube dos Oficiais.

A visitação ao Viveiro Municipal, por exemplo, já havia sido retomada no último mês de março, atendendo, desde então, 129 estudantes do 5º ano, com programação voltada à conscientização ambiental por meio de atividades práticas e educativas.

Neste espaço, os alunos foram apresentados aos espaços verdes do município e temas relacionados à preservação ambiental, com visita guiada em estruturas como estufa, horta e áreas de cultivo, e também em espaços voltados à manutenção de espécies vegetais. As ações também incluíram momentos de interação e troca de conhecimento, permitindo reflexão sobre hábitos do cotidiano e sua relação com o meio ambiente, para aproximar o conteúdo pedagógico da vivência prática.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto tem proporcionado interesse dos alunos por todos os ensinamentos que são proporcionados nos espaços visitados. “Oferecer aos estudantes um momento como esse, que une educação e lazer, é muito atrativo para eles. Graças ao projeto, diversas crianças estão sendo contempladas com experiências significativas que ampliam sua visão de mundo e fortalecem o processo de aprendizagem”, destacou a titular da pasta.