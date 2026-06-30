'Operação Copa Segura' reforça fiscalização e segurança no Jardim Colorado

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou nesta segunda-feira (29/06) mais uma edição da “Operação Copa Segura” no Jardim Colorado. A iniciativa ocorreu logo após a partida entre Brasil e Japão na Copa do Mundo Fifa 2026 e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) para ampliar a sensação de segurança, coibir irregularidades e garantir maior tranquilidade aos moradores da região.

Durante a operação, foram abordadas 27 pessoas e fiscalizados cinco veículos e nove motocicletas. As equipes também lavraram 12 Autos de Infração de Trânsito (AITs) e recolheram uma bicicleta motorizada, em razão de irregularidades constatadas durante a fiscalização. A ação transcorreu dentro do planejamento estabelecido, sem o registro de ocorrências de maior gravidade.

A operação contou com cinco viaturas, que foram utilizadas no patrulhamento preventivo e em pontos de bloqueio em locais estratégicos do bairro. O trabalho teve como foco a fiscalização de veículos, a verificação de condutores e o combate a práticas que possam comprometer a segurança viária e a ordem pública.

As operações desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Cidadã fazem parte de uma estratégia permanente de prevenção à criminalidade, aliando presença ostensiva, fiscalização e aproximação com a população. Além de coibir infrações, as ações contribuem para ampliar a percepção de segurança e promover um trânsito mais seguro em diferentes regiões da cidade, principalmente durante jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o planejamento operacional e a atuação integrada das equipes são fundamentais para manter a ordem e prevenir ocorrências. “A ‘Operação Copa Segura’ tem apresentado resultados positivos porque alia fiscalização, presença preventiva e orientação à população. Nosso objetivo é garantir que os espaços públicos permaneçam seguros durante todo o período, combatendo irregularidades e fortalecendo a sensação de segurança dos moradores. A GCM segue atuando de forma estratégica para preservar a ordem e proteger a população em todas as regiões de Suzano", afirmou.