COP30 pretende mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático

As Presidências da COP29 do Azerbaijão e da COP30 do Brasil anunciaram nesta quarta-feira (5) um plano estratégico para mobilizar pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano em financiamento climático para países em desenvolvimento até 2035.

Os presidentes Mukhtar Babayev e André Corrêa do Lago enfatizam que essa meta é alcançável, mas exigirá esforços significativos tanto de fontes tradicionais quanto da criação de mecanismos financeiros novos e inovadores.

“Precisamos agir, e o momento é agora. Os compromissos climáticos para 2030 e 2035 nos oferecem uma oportunidade rara de transformar promessas em desenvolvimento real e sustentável, protegendo o planeta, gerando empregos, fortalecendo comunidades e garantindo prosperidade para todos”, declarou Babayev.

O Mapa do Caminho de Baku a Belém estabelece cinco áreas que serão prioridade:

Reabastecimento de subsídios, financiamento concessional e capital de baixo custo;

Reequilíbrio do espaço fiscal e da sustentabilidade da dívida;

Redirecionamento de financiamento privado transformador e redução do custo de capital;

Reestruturação da capacidade e da coordenação para portfólios climáticos em escala;

Reformulação de sistemas e estruturas para fluxos de capital equitativos.

Em conjunto, esses esforços visam garantir que o financiamento climático alcance pelo menos US$ 1,3 trilhão por ano, ampliando o acesso para os países em desenvolvimento e fortalecendo os resultados em áreas como adaptação, perdas e danos, energia limpa, natureza, sistemas alimentares e transições justas.

Para Corrêa do Lago, este é o início de uma era de transparência no financiamento climático.

“Para acelerar a implementação do Acordo de Paris, a ação climática precisa estar integrada a reformas econômicas e financeiras concretas. Com as 5Rs, o Mapa transforma a urgência científica em um plano prático de cooperação global e resultados efetivos”, afirmou o presidente da COP30.