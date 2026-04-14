Alagamentos na Estrada da Duchen preocupam e geram cobranças

Os alagamentos na Estrada da Duchen, em Suzano, deixam moradores da Vila Ipelândia ilhados e prejudicam motoristas.

O maior problema se encontra no trecho que cruza com a Estrada Keida Harada, na região da cabeceira da Represa Taiaçupeba. Segundo a população, o problema persiste há pelo menos 30 anos e se intensifica em períodos de cheia, comprometendo o tráfego de veículos e o acesso às propriedades locais.

De acordo com os relatos, a via já fica parcialmente submersa em determinados momentos, obrigando motoristas a utilizarem rotas alternativas. O desvio pode aumentar o trajeto em cerca de 10 quilômetros.

A principal preocupação é que o cenário se agrave com a transposição de água entre as represas Billings e Taiaçupeba. A comunidade teme que, com o aumento do nível da represa, a estrada fique permanentemente submersa, isolando moradores e dificultando ainda mais a mobilidade local. Entre as soluções sugeridas está o alteamento da via para evitar novos alagamentos.

A Prefeitura de Suzano informou que tem conhecimento da situação e que levou a demanda ao governo do Estado durante reunião com a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, realizada em 27 de março. Segundo a administração municipal, tanto a obra quanto a via são de competência estadual.

Já a Sabesp afirmou que o alagamento no local não tem relação com a obra de interligação entre os sistemas Billings e Taiaçupeba. A companhia destacou que o projeto passou por estudos técnicos, com análises de diferentes alternativas e que foi escolhida a opção com menor impacto ambiental e social.

A empresa também informou que não há previsão de intervenções no trecho citado e que a transposição será realizada com monitoramento constante e regras operacionais definidas pela SP Águas, sem prejuízo ao nível do reservatório. Segundo a Sabesp, o objetivo da obra é reforçar a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, permitindo a transferência de até 4 mil litros por segundo de água para o Sistema Alto Tietê.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) informou que, por se tratar de uma via sob responsabilidade municipal, qualquer intervenção depende da celebração de convênio com a Prefeitura de Suzano, que deve apresentar um projeto ao órgão. Após isso, cabe ao DER realizar a análise da viabilidade técnica e financeira, além da contratação da obra por meio de licitação.

O DER também destacou que já realizou intervenções na região em 2020, incluindo recuperação do pavimento, melhorias no sistema de drenagem, alteamento da pista em trechos específicos e reabilitação da sinalização horizontal ao longo de 4,3 quilômetros da Estrada da Duchen.