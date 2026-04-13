Parque Max Feffer atrai 4,5 mil pessoas com programação cultural no fim de semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou no último fim de semana (11 e 12/04) uma programação especial no Parque Municipal Max Feffer, que reuniu aproximadamente 4,5 mil pessoas ao longo dos dois dias. A iniciativa integrou as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município, celebrados em 2 de abril, e contou com atividades gratuitas voltadas a diferentes públicos, incluindo apresentações artísticas, exposição temática e opções de lazer para toda a família.

No sábado, 1,5 mil pessoas acompanharam as atividades, que tiveram início às 10 horas com aula de ritmos e seguiram com uma série de apresentações de dança protagonizadas por grupos, companhias e escolas da cidade. No período da tarde, a programação musical reuniu diferentes estilos, compondo uma agenda com 15 apresentações, entre dança e música, evidenciando o trabalho desenvolvido por artistas locais e fortalecendo os espaços de formação cultural do município.

Durante todo o dia, o público também pôde visitar a exposição “Imigrantes de Suzano”, com registros históricos sobre a formação da cidade, além de aproveitar brinquedos infláveis e praça de alimentação disponíveis entre 11 e 16 horas, ampliando as opções de lazer para as famílias presentes.

No domingo, o público foi ainda maior, com a presença de 3 mil pessoas. A programação manteve a exposição e as atividades recreativas, além de novas apresentações musicais realizadas no período da tarde, garantindo a continuidade das atrações e a diversidade de estilos ao longo do fim de semana.

Ao todo, o evento reuniu 20 apresentações artísticas, entre dança e música, promovendo a circulação de artistas locais e ampliando o acesso da população às atividades culturais em espaço público.

Para o secretário José Luiz Spitti, a adesão do público demonstra o alcance das iniciativas desenvolvidas no município. “A programação foi construída para valorizar os artistas locais e oferecer alternativas culturais acessíveis à população. A participação nestes dois dias mostra que essas ações contribuem para aproximar as pessoas da cultura e incentivar o uso dos espaços públicos”, afirmou.