Dia do Consumidor: Dicas essenciais para ficar atento

O Dia do Consumidor, celebrado na sexta-feira, dia 15 de março, é uma ocasião esperada por muitas pessoas, muitas lojas estão trabalhando com descontos e promoções tentadoras. Desde a segunda-feira (11), alguns empreendedores iniciam suas estratégias promocionais, estendendo a comemoração até o final de semana. Mas é preciso ficar atento.

Para as pequenas e médias empresas, a data revelou-se especialmente lucrativa. De acordo com os dados levantados pela Nuvemshop, os e-commerces desses segmentos registraram um aumento significativo de 31% nas vendas durante o período festivo deste ano.

No entanto, é essencial estar ciente de que nem todas as ofertas são vantajosas. André Minucci, mentor de empreendedores, compartilhou algumas orientações para que os consumidores não sejam lesados:

Promoções Falsas: Para o especialista, algumas empresas elevam os preços de seus produtos na véspera da data comemorativa e, em seguida, os reduzem para criar a ilusão de desconto.

“É importante fazer uma pesquisa sobre o produto antes de efetuar o pagamento. Também é necessário ressaltar que essa prática constitui publicidade enganosa, sendo proibida por lei, e as lojas podem ser penalizadas por tal comportamento”, orienta André.

Produtos com Defeito: Alguns comerciantes optam por colocar em promoção itens que tem algum defeito. De acordo com André, esses produtos danificados devem ser claramente identificados e explicados aos clientes antes da conclusão da compra. “Se o consumidor não estiver ciente do estado do produto, a empresa pode ser sujeita a penalidade”, comenta.



Você sabia?



Com o aumento das compras pela internet, especialmente durante períodos de promoções como este, é importante garantir que suas informações pessoais e financeiras estejam protegidas. Aqui estão algumas dicas adicionais para garantir a segurança nas compras online:

1. Verifique a segurança do site: Antes de inserir qualquer informação pessoal ou financeira em um site, verifique de que ele seja seguro. Procure pelo ícone de um cadeado na barra de endereço e verifique se o URL começa com "https://" - o "s" significa seguro. 2. Utilize métodos de pagamento seguros: Opte por utilizar métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito com proteção contra fraudes. Evite fazer pagamentos por meio de transferências bancárias diretas, boletos ou serviços de pagamento não reconhecidos.

Além desses alertas, é fundamental que os consumidores estejam atentos a outras armadilhas que podem surgir durante esse período de ofertas. Além disso, para os empreendedores começar uma mentoria empresarial pode ser uma ferramenta valiosa que o ajudarão a avançar em seus negócios.

“Por exemplo, é importante verificar as políticas de devolução e troca de produtos do seu comércio, garantindo que os direitos do consumidor sejam respeitados mesmo em meio às promoções”, diz André.

Além disso, é importante conhecer os direitos do consumidor, garantindo assim uma experiência de compra mais segura e satisfatória. “essencial para evitar transtornos em situações de conflito com os fornecedores”, destaca André.

Em suma, o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, é uma oportunidade para aproveitar ofertas e descontos especiais, mas é importante agir com cautela e discernimento. “Pesquisar, comparar preços, verificar a qualidade dos produtos e estar ciente dos direitos do consumidor são medidas essenciais para uma experiência de compra positiva e livre de contratempos”, comenta.