Centro logístico é aberto na antiga Gyotoku para gerar 1,5 mil empregos

Com a geração de mais de 1,5 mil empregos diretos e indiretos e oito empresas já instaladas, o VAR Center Log foi inaugurado em Suzano nesta quinta-feira (16/05). O novo empreendimento logístico fica no local onde funcionava a antiga Cerâmica Gyotoku (rua Baruel, 2.000 – Vila Figueira) e deverá ajudar a alavancar a economia da cidade com marcas de renome nacional e internacional, como a plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, que realiza 25 mil entregas diárias no Alto Tietê e parte de Guarulhos e tem capacidade para chegar a 40 mil.

Participaram do evento que marcou a entrega os secretários municipais André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Elvis Vieira (Planejamento Urbano), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Diego Ferreira (Saúde) e o vereador Pedro Ishi. O imóvel da antiga Cerâmica Gyotoku foi arrematado em um leilão por seis empresários que compõem a Absam Empreendimentos Imobiliários Ltda. e totalmente reformado e preparado para receber o centro logístico. O espaço conta com 15 galpões de 4 mil metros quadrados (m²) cada, resultando em uma área construída total de 60 mil m² e um pátio de 50 metros de largura, além do arruamento de todo o local.

Além do Mercado Livre, outras sete empresas estão abrangidas no VAR Center Log neste momento: “Max Love”, do segmento de cosméticos; “Líder Equipamentos”, que trabalha com distribuição de geladeiras e freezers; “Studioluce Iluminação”, do ramo de luminárias; “Liquida Pisos”, especialista em pisos, porcelanatos e revestimentos; “CCJ Supermercados”, que atua no setor de varejo; “OK Brazil”, responsável pela distribuição de produtos da Kimberly Papéis; e “Dom Rubi”, que prepara refeições terceirizadas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, afirmou que os avanços que Suzano teve ao longo dos últimos anos possibilitaram que grandes empresas optassem por se instalar na cidade. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, por sua vez, destacou o benefício do VAR Center Log para a cidade. “Essa entrega representa o momento especial que a nossa cidade vive desde 2017, quando teve início a retomada do orgulho de ser suzanense, de reconstrução do município, de torná-lo novamente atrativo para investimentos e para a vinda de novas empresas. Agradeço e parabenizo a todos os sócio-proprietários do grupo Absam, na pessoa do engenheiro Elias El Ghossain, por apostarem em Suzano”, finalizou.