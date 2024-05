Hospital e Maternidade de Suzano começa a atender no prédio da Santa Casa

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) assumiu, nesta quarta-feira (15), o antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia e iniciou os atendimentos no agora Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), na Avenida Antônio Marques Figueira, 1861, Vila Figueira. O DS trouxe na edição do dia 4 de maio, que o INTS assumiria o prédio.

Para a Prefeitura, a alteração representa “um grande salto de qualidade, uma vez que vai ampliar vários serviços oferecidos no município e aprimorar o acolhimento realizado na própria unidade, que, além de seguir recebendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecerá novos recursos”.

Com a mudança, a Secretaria Municipal de Saúde estima um crescimento de até 15% no número de atendimentos realizados no complexo. “O hospital terá um aumento na quantidade de cirurgias ortopédicas eletivas, a criação de cirurgias ginecológicas, urológicas e gerais eletivas, além da expectativa da implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. Além disso, o equipamento passará por reforma do mobiliário, melhoria da qualidade de trabalho para os funcionários, garantia de pagamento de todos encargos e direitos trabalhistas dos profissionais que estavam na Santa Casa e aceitaram seguir no novo hospital e ainda há a possibilidade de a unidade receber recursos por procedimentos executados com base na nova tabela SUS Paulista”, informou a Prefeitura.

O HMS conta com 91 leitos, Pronto-Atendimento de Ortopedia, Pronto-Atendimento da Mulher, Posto de Coleta de Leite Humano, UTI Neonatal, UTI Adulto, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Ala Cirúrgica, Ala Médica, Raio-X, Ultrassonografia, Tomografia, Mamografia e Ecocardiograma. Em 2023, a Santa Casa realizou 945 procedimentos cirúrgicos de Ortopedia, 15.048 atendimentos no Pronto-Atendimento da Mulher, 2.590 partos, 78.421 exames de Raio-X, 4.801 exames de Ultrassonografia, 25.371 Tomografias e 386 treinamentos.

Assim como o prédio da entidade, o atual Pronto-Socorro Municipal (Adulto e Infantil) também passa a ficar sob responsabilidade do INTS, órgão que assumiu os trabalhos nesses locais. A entidade venceu o chamamento público para locação do imóvel e dos equipamentos da entidade, medida encontrada para atender a recomendação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para que a intervenção na gestão do hospital, que ocorre desde 2009, pudesse começar a ser encerrada.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que o fim da intervenção na Santa Casa é um passo importante para garantir a melhoria nos serviços da unidade aos pacientes atendidos pelo SUS. “Teremos um aumento significativo na quantidade de cirurgias e melhorias estruturais para quem buscar o atendimento neste novo hospital, que começou a operar nas dependências da antiga Santa Casa e do Pronto-Socorro Municipal.

Agora, esses locais passam a se chamar Hospital e Maternidade de Suzano, local este administrado por um único órgão, que será fiscalizado e terá de cumprir metas mensais. É muito importante deixar claro para a população que nenhum serviço será retirado e que a mudança representa, na verdade, um ganho a todos os atendidos pelo SUS, com a ampliação das atividades realizadas no complexo”, explicou.

Para seguir a recomendação do MP-SP, segundo a Prefeitura, foi iniciado um chamamento público, vencido pelo INTS, realizado após os integrantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia serem convocados, em 2023, para reassumirem a provedoria do local, o que foi recusado pelo único membro que se apresentou na oportunidade.

Além disso, foi elaborado o Plano de Demissão Voluntária (PDV) para que os colaboradores que aceitassem seguir no local fossem absorvidos pela nova entidade a assumir o hospital. Cerca de 500 funcionários aderiram à medida, o que corresponde a 93% do quadro. Eles chegam com estabilidade garantida de seis meses no INTS, pagamento à vista da rescisão contratual e parcelamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) dos últimos cinco anos em até 60 parcelas devidamente corrigidas, como é designado pela legislação.

Com a mudança, a Prefeitura de Suzano vai realocar em torno de 170 colaboradores estatutários para outros serviços da rede municipal de Saúde. A principal mudança ocorrerá no Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (Caps-AD), que passará a atender 24 horas por dia.

“Isso possibilitará o remanejamento para a futura Clínica da Família; a criação de duas novas Equipes Multidisciplinares de Atendimento Domiciliar (Emads); novos profissionais para o serviço de remoção que presta apoio às unidades da rede; aumento no quadro de médicos e colaboradores do Pronto-Atendimento de Palmeiras, que contará com ampliação de atendimento e realização de pequenas cirurgias; e adição de profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que passarão a contar com mais ginecologistas e pediatras, ampliando assim a oferta de serviços também na rede de Atenção Básica”.

Para o secretário, não há dúvida de que a mudança vai beneficiar os munícipes e que o impacto mais sentido será a agilidade nos atendimentos. “Vamos redistribuir os funcionários, ampliando a capacidade de atendimento à demanda. Ao longo de toda a gestão, trabalhamos para que os equipamentos de saúde da cidade pudessem ter melhor estrutura para atender a população. Com a ampliação na quantidade de funcionários nos equipamentos, aumenta o número de componentes nas equipes, melhorando a capacidade de cobertura aos pacientes que integram a rede”, afirmou Ferreira.