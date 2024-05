Base da GCM, Sala da Diversidade e Cras do Boa Vista são inaugurados

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) inaugurou, na manhã deste sábado (18), três novos equipamentos na Região Norte da Suzano.

Foram entregues a nova base da Guarda Civil Municipal (GCM), a Sala da Diversidade ‘Mestre Quim’ e a reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Boa Vista. Os equipamentos estão instalados na Avenida Katsutoshi Naito, 957, no bairro do Sesc.

A cerimônia foi marcada por diversas homenagens, em especial ao Mestre Quim, que nomeou a sala da diversidade. Houve apresentações das crianças da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE), muita representatividade de grupos religiosos e a posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir).

Durante coletiva de imprensa, o prefeito e o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, destacaram que, em breve, novos equipamentos devem chegar para ampliar a força de segurança da GCM. Como forma de reforçar a fiscalização, a cidade assinou convênio com o Estado de São Paulo para incrementar o sistema Muralha Paulista em Suzano. O equipamento é uma rede de segurança que interliga câmeras e radares em diferentes cidades.

“A cidade tem diversos projetos voltados para Segurança. Estamos projetando a sede da secretaria que abrigará a base central GCM e da Defesa Civil. Há cerca de 20 dias, assinamos o convênio para integrar o Muralha que vai trazer muita sofisticação na leitura de placas, mais câmeras de vigilância nas ruas e entre outros equipamentos. Outra novidade é a chegada de novas viaturas para a frota da GCM”, afirmou o secretário.

Sobre a aplicação de uma base da GCM na região de Palmeiras, Ashiuchi explica que haverá reforços quando entregarem o terminal de ônibus na região. “Estamos empenhados para reforçar a segurança em toda cidade”, explicou. A nova base é fruto de uma demanda antiga da região e que veio para fortalecer a segurança dos cidadãos que estiverem aproveitando as atrações deste ponto turístico da cidade.

O espaço vai acolher as demandas do 153, do CSI e promover patrulhamento diário nos bairros. O secretário destaca que a pasta está se esforçando para aumentar a presença da GCM em mais bairros do município. "A nova estrutura instalada visa garantir a tranquilidade dos visitantes do Parque do Mirante, que agora recebe eventos regulares em nossa cidade. Quando necessário, os agentes também atuarão em demandas dos bairros vizinhos, reforçando a segurança para todos os moradores e visitantes dessa área", ressaltou.

Espaço é voltado ao debate interracial, ao diálogo LGBTQIAPN+ e à valorização da pluralidade religiosa

O Cras foi completamente revitalizado e ampliado para oferecer mais conforto às 9,5 mil famílias inscritas. As melhorias incluem a impermeabilização do telhado, pintura interna e externa, adaptação dos banheiros e instalação de portas mais amplas para garantir a acessibilidade dos usuários, troca do mobiliário e adequações nas instalações hidráulicas e elétricas.

Foi também criada a nova "Sala da Promoção da Diversidade Mestre Quim", um espaço dedicado ao debate interracial, ao diálogo com a comunidade LGBTQIAPN+ e à valorização da diversidade religiosa.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a reforma do equipamento trará a ampliação para outros tipos de atendimentos. “A sala foi criada para promover a diversidade. Precisamos enxergar nossas diferenças e respeitar o próximo acima de tudo. Com um novo espaço a ideia é ampliar os serviços aos cidadãos, a exemplo trazer palestra para ajudar na procura de empregos”, contou.

Ashiuchi acrescentou que os novos equipamentos representarão um grande benefício para a população. "A sala é um projeto inovador que promoverá diversas discussões para ampliar o conhecimento de todos. Queremos incentivar manifestações culturais e reflexões sobre a diversidade," comentou.

Entre as demais autoridades estiveram presentes os secretários Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Diego Ferreira (Saúde) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Mauro Vaz; a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita.

Pelo Legislativo também participaram os vereadores Nelson do Fadul; Denis Claudio da Silva; Zé Oliveira; Maizena; Toninho Morgado; Lazario Nazaré Pedro, e Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.