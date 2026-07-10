Dino suspende emendas e bloqueia R$ 119 milhões de Valdemar Costa Neto

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, teve R$ 119 milhões em bens bloqueados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. O bloqueio aconteceu após a Polícia Federal (PF) apontar que ele estaria atuando para direcionar emendas parlamentares mesmo sem mandato do Congresso Nacional.

Segundo a Folha de S.Paulo, a PF afirmou que as emendas “foram forjadamente encaminhadas e desviadas” e que o próprio presidente pode ter sido o beneficiário final.

O ministro determinou a suspensão da execução de todas as despesas públicas ligadas às emendas e manda o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apresentar os documentos de tramitação interna dos valores sob suspeita em dez dias.

Ainda segundo a Folha, a ordem judicial tem origem de uma operação feita em dezembro de 2025 que teve como alvo a assessora ligada ao ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, Mariângela Fialek, a Tuca.

No celular da servidora, a PF identificou que Valdemar se utilizava dos “serviços” dela “para destinar recursos conforme seus interesses, em sintomas inequívocos de cometimento dos crimes de peculato”. “Basicamente, Valdemar Costa Neto contava com autonomia para direcionar recursos de emendas (de comissão, proeminentemente) conforme sua cota pessoal e particular, atribuída a partir de sua condição de presidente da sigla”, diz o relatório da PF encaminhado a Dino.

O DS procurou a defesa de Valdemar, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.

Matéria em atualização