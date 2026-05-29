Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 29 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Educação

Enem 2026: inscrições vão até 5 de junho

Taxa custa R$ 85 e deve ser paga até 10 de junho

29 maio 2026 - 15h38Por Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Falta uma semana para terminar o prazo de inscrições para o EnemFalta uma semana para terminar o prazo de inscrições para o Enem - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Falta uma semana para terminar o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, 5 de junho, na Página do Participante.

O prazo vale também para os candidatos pedirem atendimento especializado ou tratamento por nome social.

A inscrição no Enem 2026 é automática para os que estão terminando o ensino médio em escolas públicas. Nesse caso, o estudante precisará apenas confirmar a participação no sistema de inscrição, escolher a opção de prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e indicar, se for o caso, a necessidade de recursos de acessibilidade ou se quer ser tratado pelo nome social. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os alunos que tiveram aprovado o pedido de isenção da taxa de inscrição também precisam confirmar a participação no exame na Página do Participante.

 

Taxa de inscrição

Após a inscrição, o sistema do Enem vai gerar a GRU Cobrança no valor de R$ 85. O pagamento da taxa deve ser feito entre 25 de maio e 10 de junho.

A opções de pagamento são via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto. A quitação poderá ser feita em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários. A inscrição só será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição.

Mais locais de provas

A aplicação das provas do Enem está agendada para os domingos 8 e 15 de novembro. Nesta edição, o Inep quer ampliar o número de locais de aplicação do exame para cerca de 10 mil, em todo o país.

De acordo com estimativas do Inep, aproximadamente 80% dos estudantes da rede pública devem fazer as provas dos dois dias do Enem na própria escola em que estudam. A medida tem o objetivo de facilitar o acesso ao exame e reduzir deslocamentos.

Ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes.

Desde a edição de 2025, o Enem voltou a certificar a conclusão dessa etapa de ensino para os candidatos com 18 anos de idade completos e que também alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento nas provas e na redação.

Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que tenham convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Após décadas sem infraestrutura básica, Vila São Francisco, em Poá, começa a receber água tratada e
Meio Ambiente

Após décadas sem infraestrutura básica, Vila São Francisco, em Poá, começa a receber água tratada e

Sorteio define as disputas das Oitavas de Final da Conmebol Libertadores
Conmebol

Sorteio define as disputas das Oitavas de Final da Conmebol Libertadores

Lula cobra respeito e rejeita interferência dos EUA
Internacional

Lula cobra respeito e rejeita interferência dos EUA

BC regulamenta regras do CMN para limitar uso do FGC por bancos
Economia

BC regulamenta regras do CMN para limitar uso do FGC por bancos

Plano de saúde individual terá reajuste máximo de 5,11%, decide ANS
Nacional

Plano de saúde individual terá reajuste máximo de 5,11%, decide ANS

Contas públicas têm superávit primário de R$ 24,6 bilhões em abril
Economia

Contas públicas têm superávit primário de R$ 24,6 bilhões em abril