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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Cidades

Parque do Mirante recebe encerramento da 6ª Mostra de Dança neste domingo (31)

Espaço terá oficinas do Profart, exposição do Casarão da Memória, feira de artesanato e apresentações de todos os grupos e escolas participantes

28 maio 2026 - 17h27Por De Suzano
O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, reunirá o público para aulas abertas e apresentações de todos os grupos e escolas participantes desta edição.O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, reunirá o público para aulas abertas e apresentações de todos os grupos e escolas participantes desta edição. - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, localizado no bairro do Sesc (avenida Katsutoshi Naito, 957), recebe neste domingo (31/05) uma programação especial de encerramento da 6ª Mostra de Dança de Suzano. Intitulado “Mirante in Cena”, o evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, reunirá o público para aulas abertas e apresentações de todos os grupos e escolas participantes desta edição.

A programação será realizada das 9h30 às 17h30 e terá início com uma aula aberta de ritmos, conduzida pelas professoras Patrícia Oliveira e Tati Moreira. Na sequência, das 10h40 às 11h40, será promovida uma aula aberta de danças urbanas com Evandro Hegel, profissional reconhecido nacional e internacionalmente, com premiações em festivais da modalidade.

Encerrando a série de oficinas, das 11h50 às 12h50, o público poderá acompanhar uma nova aula aberta de dança urbana, desta vez com Flávia Lima, que, atualmente, integra projetos com a cantora Gloria Groove e desenvolve trabalhos como professora e ministrante de workshops em diversas regiões do país.

A partir das 13h30, até o encerramento das atividades, o público poderá prestigiar as apresentações dos 22 grupos e escolas participantes da 6ª Mostra de Dança.

O Parque do Mirante também contará com oficinas de circo e desenho do Programa de Formação Artística (Profart), exposição itinerante do Casarão da Memória e, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, uma feira de artesanato. O objetivo é proporcionar ao público diferentes experiências ao longo do dia.

A 6ª Mostra de Dança de Suzano teve como proposta circular por diferentes regiões do município, descentralizando o acesso à cultura e ampliando a oferta gratuita de atividades artísticas à população. Ao longo do mês, o público acompanhou ações em diversos pontos da cidade, como aulas abertas realizadas na Praça dos Expedicionários e no Parque Max Feffer. Entre os destaques da programação esteve o espetáculo “Rastro”, apresentado pela T.F. Cia. de Dança, de São Paulo, referência na pesquisa em dança urbana contemporânea. Este evento contou com o apoio do Sesc Mogi das Cruzes.

A diretora de Cultura, Márcia Belarmino, destacou a importância da iniciativa como ferramenta de democratização do acesso às manifestações artísticas no município. “A cultura precisa estar presente em todos os territórios e acessível à população. A Mostra de Dança tem justamente este propósito: promover encontros, incentivar a participação popular e valorizar as expressões artísticas em diferentes regiões da cidade”, ressaltou.

Para o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, a mostra reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização da produção artística local e com a ampliação do acesso da população às atividades. “Suzano possui uma produção cultural expressiva e diversa, especialmente na dança, que mobiliza talentos e fortalece vínculos com a comunidade. A mostra representa esse compromisso de levar arte aos bairros, valorizar nossos artistas e consolidar a cultura como instrumento de formação, pertencimento e transformação social”, afirmou o chefe da pasta.

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