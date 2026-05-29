Frequência por reconhecimento facial será implantada em Suzano

Um novo sistema de reconhecimento facial será implantado, no início do segundo semestre de 2026, em todas as secretarias municipais de Suzano para registrar a frequência dos servidores. A Prefeitura já abriu um pregão eletrônico para a contratação do sistema.

Segundo a administração municipal, o dispositivo funciona coletando a biometria facial do servidor e a enviando com data, hora e local, em tempo real via internet, para o sistema de análise e tratamento de ponto para posterior envio ao sistema folha de pagamento. O sistema será implantado em todas as secretarias municipais.

A sessão de abertura para a contratação de uma empresa especializada na locação do sistema ocorrerá em 10 de junho, às 9 horas. As disputas são realizadas de forma online por meio do portal do governo federal.

COMO FUNCIONA?

O sistema de biometria facial para servidores públicos funciona capturando e mapeando características únicas do rosto, como a distância entre os olhos e o formato do queixo. Essa imagem é convertida em um código numérico (impressão facial) e comparada instantaneamente com um banco de dados oficial para registrar a presença.

A inteligência artificial mapeia pontos nodais da face. Em frações de segundo, o padrão é cruzado com a foto cadastrada no sistema do órgão ou em bases governamentais.