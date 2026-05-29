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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Cidades

Frequência por reconhecimento facial será implantada em Suzano

Prefeitura já abriu um pregão eletrônico para a contratação de uma empresa especializada no sistema

29 maio 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Prefeitura já abriu um pregão eletrônico para a contratação de uma empresa especializada no sistemaPrefeitura já abriu um pregão eletrônico para a contratação de uma empresa especializada no sistema - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Um novo sistema de reconhecimento facial será implantado, no início do segundo semestre de 2026, em todas as secretarias municipais de Suzano para registrar a frequência dos servidores. A Prefeitura já abriu um pregão eletrônico para a contratação do sistema.

Segundo a administração municipal, o dispositivo funciona coletando a biometria facial do servidor e a enviando com data, hora e local, em tempo real via internet, para o sistema de análise e tratamento de ponto para posterior envio ao sistema folha de pagamento. O sistema será implantado em todas as secretarias municipais.

A sessão de abertura para a contratação de uma empresa especializada na locação do sistema ocorrerá em 10 de junho, às 9 horas. As disputas são realizadas de forma online por meio do portal do governo federal.

COMO FUNCIONA?

O sistema de biometria facial para servidores públicos funciona capturando e mapeando características únicas do rosto, como a distância entre os olhos e o formato do queixo. Essa imagem é convertida em um código numérico (impressão facial) e comparada instantaneamente com um banco de dados oficial para registrar a presença.

A inteligência artificial mapeia pontos nodais da face. Em frações de segundo, o padrão é cruzado com a foto cadastrada no sistema do órgão ou em bases governamentais.

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