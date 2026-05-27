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Jornal Diário de Suzano - 27/05/2026
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Esportes

Suzano é palco para torneio de ginástica rítmica

Programação tem como objetivo incentivar o esporte e sua categoria base

27 maio 2026 - 14h52Por Guilherme Silva
A idade inicial dos participantes é de 5 anos.A idade inicial dos participantes é de 5 anos. - (Foto: Divulgação)

O torneio de ginástica rítmica ‘Torneio GR Brasil’ ocorrerá neste sábado (30) e domingo (31), às 9 horas, no parque Max Feffer, em Suzano. O evento é uma produção da CiaGR Brasil com apoio do Suzano Futebol Clube e da Prefeitura de Suzano, e tem como objetivo fomentar o esporte entre as crianças.

A diretora, coordenadora e técnica de ginástica rítmica do Suzano Futebol Clube, Elvira Viggiano, anunciou o cronograma e as modalidades, que funcionarão no modelo de evolução, onde cada criança passará por todos os aparelhos da ginástica, sendo eles: provas de mãos livres, bola, corda, arco, fita e maçãs. Ela também destacou que a idade inicial dos participantes é de 5 anos.


Também pontuou que o evento contará com 50 clubes do estado de São Paulo, com aproximadamente 2 mil ginastas e uma expectativa de 5 mil espectadores durante os dois dias de evento. Elvira também destacou que toda ginasta recebe uma medalha de participação e que as melhores crianças de cada área de competição são premiadas com uma medalha de ginastas destaque. “Além disso, o clube que obtiver a maior somatória de pontos vai receber troféus, podendo ficar entre o primeiro colocado até o quinto colocado”.

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