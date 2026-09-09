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Jornal Diário de Suzano - 09/09/2026
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Nacional

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF

Ministro deu 48 horas para que diretor preste informações à Corte

09 setembro 2026 - 18h36Por da Agência Brasil
Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PFFachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre diretor da PF - (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira (9) a decisão do ministro André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência, Leandro Almada. Fachin também suspendeu a decisão de Flávio Dino que reintegrou os dois dirigentes da PF aos cargos.

"Considero necessária a suspensão das decisões ora analisadas, porquanto, para além de qualquer juízo meritório sobre o afastamento ou não de autoridades, o qual será realizado oportunamente, cumpre obstar quadro de conflitos e sobreposições processuais que, por si só, configuram lesão à ordem pública e à integridade deste Tribunal", afirmou Fachin.

"O afastamento das autoridades policiais que ora se examina encadeou decisões monocráticas sucessivas com comandos normativos incompatíveis entre si", completou.

O ministro concedeu ainda 48 horas para que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, preste informações à Corte. 

"Intime-se o Sr. Andrei Augusto Passos Rodrigues, para, em 48 (quarenta oito) horas, querendo, prestar informações, prazo após o qual sua permanência na Direção-Geral da Polícia Federal, à luz do disposto no art. 33, parágrafo único da LOMAN, será apreciada por esta Presidência."