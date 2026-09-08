Trânsito: motoristas apontam dificuldades para estacionar nas principais ruas da cidade

Os motoristas que circulam pelas principais ruas do Centro de Suzano estão enfrentando dificuldades para estacionar seus carros. Seja na General Francisco Glicério ou na Benjamin Constant, a superlotação nas vagas de estacionamentos das ruas é notável.

Visivelmente, a mais afetada é a rua General Francisco Glicério. Desde a estação de Suzano até a altura do número 700 a quantidade de carros parados nas ruas é avassaladora. “Já passei muito tempo andando atrás de uma vaga por aqui – próximo da estação”. Comentou Kleber Magalhães, morador do bairro Jardim Imperador.

Por outro lado, moradores pensam em alternativas possíveis para amenizar os casos. “Eu acho que adotar mais vagas rápidas seria bem-vindo”, disse Maria Lúcia, que trabalha nas ruas do município. “Mais vagas de Zona Azul ajudariam também”, complementou.

O DS pegou em flagrante, na rua Benjamin Constant, motocicletas estacionadas em local impróprio, destinado ao estacionamento de carros.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informou que, atualmente, existem 1,9 mil vagas de estacionamento rotativo em Suzano. Todas as vagas estão localizadas na região central da cidade, em especial nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, e, atualmente, não há previsão para ampliação no número de vagas. A pasta ainda informa que o principal objetivo com o sistema de Zona Azul é garantir a rotatividade.