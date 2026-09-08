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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Cidades

Bunkyo Suzano recebe 1,5 mil visitantes no Festival do Yakisoba

Evento encabeçado pelo Departamento de Mães distribuiu aproximadamente meia tonelada do macarrão japonês ao longo do último sábado

08 setembro 2026 - 20h00Por de Suzano
Tradicional Festival do Yakisoba recebendo mais de 1,5 mil pessoas ao longo do diaTradicional Festival do Yakisoba recebendo mais de 1,5 mil pessoas ao longo do dia - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano )

Ao longo do último sábado (05/09), a Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano, por meio do Departamento de Mães, o Haha No Kai, promoveu o tradicional Festival do Yakisoba recebendo mais de 1,5 mil pessoas ao longo do dia e distribuindo aproximadamente meia tonelada do macarrão japonês.

Sob o direcionamento do presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata; da presidente do departamento organizador, Sadako Yoshida; e da diretora Larissa Ashiuchi, a ocasião, que teve início às 11 horas, ofereceu uma série de iguarias culinárias ao público, bem como atrações culturais variadas na música e na dança. A exemplo, além do macarrão, carro-chefe do evento, os voluntários também produziram quitutes como a tradicional guioza, espécie de pastel cozido com carnes e vegetais que, ao longo do dia, conquistou o público por sua receita inédita. Segundo a organização, a composição da massa foi levemente alterada para tornar-se mais próxima à versão produzida em seu país de origem.

Katsumata agradeceu o trabalho dos voluntários e registrou que o empenho para manter as tradições e a cultura japonesa vivas e ativas é o que move a associação. “Foram quilos e quilos de um macarrão delicioso, além de uma ampla produção de doces e salgados que atenderam não só a comunidade nikkey, mas também o público suzanense em geral. Agradeço a todos pela participação e apoio, mesmo com o frio, o festival foi um sucesso”, constatou o presidente.

Na oportunidade, alguns dos ilustres visitantes ao longo do dia foram os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), além do secretário de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes, Sadao Sakai; e do presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Cristiano Homan.

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