Bunkyo Suzano recebe 1,5 mil visitantes no Festival do Yakisoba

Ao longo do último sábado (05/09), a Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano, por meio do Departamento de Mães, o Haha No Kai, promoveu o tradicional Festival do Yakisoba recebendo mais de 1,5 mil pessoas ao longo do dia e distribuindo aproximadamente meia tonelada do macarrão japonês.



Sob o direcionamento do presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata; da presidente do departamento organizador, Sadako Yoshida; e da diretora Larissa Ashiuchi, a ocasião, que teve início às 11 horas, ofereceu uma série de iguarias culinárias ao público, bem como atrações culturais variadas na música e na dança. A exemplo, além do macarrão, carro-chefe do evento, os voluntários também produziram quitutes como a tradicional guioza, espécie de pastel cozido com carnes e vegetais que, ao longo do dia, conquistou o público por sua receita inédita. Segundo a organização, a composição da massa foi levemente alterada para tornar-se mais próxima à versão produzida em seu país de origem.



Katsumata agradeceu o trabalho dos voluntários e registrou que o empenho para manter as tradições e a cultura japonesa vivas e ativas é o que move a associação. “Foram quilos e quilos de um macarrão delicioso, além de uma ampla produção de doces e salgados que atenderam não só a comunidade nikkey, mas também o público suzanense em geral. Agradeço a todos pela participação e apoio, mesmo com o frio, o festival foi um sucesso”, constatou o presidente.



Na oportunidade, alguns dos ilustres visitantes ao longo do dia foram os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), além do secretário de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes, Sadao Sakai; e do presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Cristiano Homan.