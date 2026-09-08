Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 08 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Liminar do Tribunal de Justiça suspende 'taxa de lixo' em Suzano

Medida foi tomada em caráter de urgência e segue em vigor até o julgamento final da ação pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça

08 setembro 2026 - 17h37Por da Reportagem Local
Liminar do Tribunal de Justiça suspende 'taxa de lixo' em SuzanoLiminar do Tribunal de Justiça suspende 'taxa de lixo' em Suzano - (Foto: Reprodução)

O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Luís Soares de Mello, concedeu liminar nesta terça-feira (8), para suspender a lei municipal que autoriza a cobrança da taxa de custeio ambiental, a taxa de lixo, em Suzano.

A decisão anula os efeitos da Lei Complementar Municipal nº 361/2021, com a redação dada pela Lei Complementar 414, de 9 de fevereiro de 2026 e atende uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo.

A medida foi tomada em caráter de urgência e segue em vigor até o julgamento final da ação pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Como a lei do município foi aprovada no Legislativo,  Prefeitura e a Câmara de Suzano foram notificadas para prestar informações.

A decisão leva em conta os questionamentos feitos pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira, que ingressou com Ação Direita de Inconstitucionalidade (adin) para contestar e pedir a suspensão liminar da cobrança.

Ela foi aprovada por lei complementar e é feita no carnê do Importo Predial e Territorial Urbano (IPTU). Contribuintes reclamam que a Prefeitura não permite o pagamento do IPTU sem a taxa, o que poderia configurar cobrança casada.

A Procuradoria-Geral de Justiça aponta que a taxa financia serviços que impostos regulares já deveriam custear, como varrição de ruas, capina, roçada, limpeza de bueiros e poda de árvores. O órgão afirma que a taxa deveria cobrir apenas a remoção de lixo de imóveis. Ou seja, questiona a metodologia da cobrança.

Nos autos, a Prefeitura de Suzano argumenta que a cobrança da taxa de lixo decorre de determinação do Marco Legal do Saneamento Básico e que o projeto de lei é compatível com as regras de iniciativa previstas na Lei Orgânica Municipal.

O DS aguarda posicionamento oficial da Prefeitura de Suzano sobre a decisão liminar.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bunkyo Suzano recebe 1,5 mil visitantes no Festival do Yakisoba
Cidades

Bunkyo Suzano recebe 1,5 mil visitantes no Festival do Yakisoba

Nova presidência do Comjuve toma posse com objetivo de ampliar ações
Cidades

Nova presidência do Comjuve toma posse com objetivo de ampliar ações

Polo de Empregabilidade Inclusiva organiza nova edição nesta quinta para suporte a PCDs 
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva organiza nova edição nesta quinta para suporte a PCDs 

Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde'
Cidades

Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde'

Transporte garante 1,6 mil credenciais para vagas especiais em oito meses
Cidades

Transporte garante 1,6 mil credenciais para vagas especiais em oito meses

Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre Direção de Arte
Cidades

Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre Direção de Arte