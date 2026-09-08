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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Região

Itaquá celebra hoje 466 anos com programação especial à população

Festa da Padroeira, desfile cívico, Governo Itinerante e rodei estão entre as atrações, segundo a Prefeitura

08 setembro 2026 - 05h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
ITAQUÁ Comemora mais um aniversário nesta terça-feira, dia 8 de setembro ITAQUÁ Comemora mais um aniversário nesta terça-feira, dia 8 de setembro - (Foto: Matheus Cruz/Divulgação)

Itaquaquecetuba completa 466 anos com uma programação que reúne tradição, cultura, serviços à população e entretenimento. As comemorações começaram neste domingo (30) e seguem até 13 de setembro, com atividades distribuídas em diferentes pontos da cidade.

A Festa da Padroeira segue até está terça-feira (8), na praça Padre João Álvares, organizada pela Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, com apoio da prefeitura. A programação contará também com atrações musicais e comidas típicas organizadas pela Secretaria de Cultura. Também nesta terça-feira (8), o Parque Ecológico Mário do Canto receberá o Governo Itinerante, iniciativa que leva serviços das secretarias municipais. A programação contará com a comemoração do aniversário da cidade e o tradicional bolo de metro. Nos dias 11 e 12 de setembro acontecem os primeiros shows do Itaquá Rodeio Fest, ao lado do Itaquá Park Shopping. 

No dia 13, às 10h, haverá ainda a cavalgada, com saída da arena rodeio e destino ao Parque Ecológico Mário do Canto. 

Itaquá aposta no turismo como desenvolvimento

Itaquaquecetuba busca fortalecer o turismo como uma das estratégias de desenvolvimento econômico, valorização das potencialidades locais e geração de oportunidades para a população. As diretrizes estão previstas no Plano Diretor Estratégico, que estabelece atuação entre setores da economia e da vida urbana.

Documento traz características do município em várias áreas

O documento prevê o desenvolvimento de um turismo compatível com as características do município, articulando eventos, negócios, cultura, gastronomia, comércio, atividades agropecuárias e ecoturismo. A proposta é ampliar a capacidade da cidade de receber visitantes e estimular a permanência deles, fortalecendo a economia.

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