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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Economia

FGTS: 138 milhões de trabalhadores receberão R$ 13 bilhões de lucros

Crédito será feito até dia 31 de agosto

28 julho 2026 - 14h00Por Pedro Peduzzi Repórter da Agência Brasil
Crédito será feito até dia 31 de agostoCrédito será feito até dia 31 de agosto - (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (28) a distribuição de R$ 13,04 bilhões aos trabalhadores referentes ao resultado positivo obtido pelo fundo em 2025.

O valor corresponde a 89% do lucro de R$ 14,65 bilhões registrado no exercício. Ao todo, cerca de 138,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras serão beneficiados pela distribuição.

Segundo a proposta aprovada pelo colegiado, o crédito será feito de forma proporcional ao saldo existente em cada conta vinculada em 31 de dezembro de 2025.

Os recursos serão creditados nas contas vinculadas do FGTS até 31 de agosto, conforme prevê a legislação.

Terão direito ao recebimento os trabalhadores que possuíam saldo positivo em contas do fundo em 31 de dezembro de 2025, incluindo contas ativas e inativas.