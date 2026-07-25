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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Região

Dia de Sant'Ana, padroeira de Mogi das Cruzes, terá missas, procissão solene e quermesse

Programação especial será realizada neste domingo (26), na Catedral Diocesana de Sant'Ana, com celebrações ao longo do dia e procissão presidida pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini

25 julho 2026 - 17h31Por da Reportagem Local
Consagração especial dos avós durante a missa solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz StringhiniConsagração especial dos avós durante a missa solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini - (Foto: Divulgação/José Carlos Cipullo)

A Catedral Diocesana de Sant’Ana, em Mogi das Cruzes, celebra neste domingo, dia 26 de julho, o Dia de Sant’Ana, padroeira do município e da Diocese de Mogi das Cruzes. A programação reunirá missas, procissão solene, apresentações musicais e quermesse.

A data também marca o Dia dos Avós. Por esse motivo, haverá uma consagração especial dos avós durante a missa solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, após a procissão. Sant’Ana é reconhecida pela Igreja Católica como mãe da Virgem Maria e avó de Jesus.

As atividades religiosas começam às 7 horas, com missa celebrada pelo padre Marcelo de Oliveira. Às 9 horas, a celebração será presidida pelo monsenhor Dorival Aparecido de Moraes.

Às 11 horas, haverá missa celebrada pelo padre Marcos Sulivan Vieira, com a participação do coral da Paróquia São Benedito.

A quermesse será aberta às 15 horas, com barracas de comidas, bebidas e outras atrações para receber as famílias e os devotos.

Um dos momentos mais aguardados será a solene procissão, marcada para as 16 horas, com a presença de Dom Pedro Luiz Stringhini. Após o percurso, o bispo presidirá a missa solene, abrilhantada pelo Coral e Orquestra dos Arautos do Evangelho. Durante a celebração, será realizada a consagração especial dos avós.

A celebração encerra a programação dedicada à padroeira de Mogi das Cruzes, marcada pela fé, tradição e devoção.

Programação do Dia de Sant’Ana

Domingo, 26 de julho

7h: missa com o padre Marcelo de Oliveira
9h: missa com o monsenhor Dorival Aparecido de Moraes
11h: missa com o padre Marcos Sulivan Vieira e participação do coral da Paróquia São Benedito
15h: abertura da quermesse
16h: solene procissão com o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini
Após a procissão: missa solene presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, com o Coral e Orquestra dos Arautos do Evangelho e consagração especial dos avós

Serviço

Dia de Sant’Ana, padroeira de Mogi das Cruzes
Data: domingo, 26 de julho
Horário: programação a partir das 7 horas
Quermesse: a partir das 15 horas
Procissão solene: às 16 horas
Consagração dos avós: durante a missa solene presidida pelo bispo, após a procissão
Local: Catedral Diocesana de Sant’Ana, em Mogi das Cruzes
Participação gratuita

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