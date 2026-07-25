Dia de Sant'Ana, padroeira de Mogi das Cruzes, terá missas, procissão solene e quermesse

A Catedral Diocesana de Sant’Ana, em Mogi das Cruzes, celebra neste domingo, dia 26 de julho, o Dia de Sant’Ana, padroeira do município e da Diocese de Mogi das Cruzes. A programação reunirá missas, procissão solene, apresentações musicais e quermesse.
A data também marca o Dia dos Avós. Por esse motivo, haverá uma consagração especial dos avós durante a missa solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, após a procissão. Sant’Ana é reconhecida pela Igreja Católica como mãe da Virgem Maria e avó de Jesus.
As atividades religiosas começam às 7 horas, com missa celebrada pelo padre Marcelo de Oliveira. Às 9 horas, a celebração será presidida pelo monsenhor Dorival Aparecido de Moraes.
Às 11 horas, haverá missa celebrada pelo padre Marcos Sulivan Vieira, com a participação do coral da Paróquia São Benedito.
A quermesse será aberta às 15 horas, com barracas de comidas, bebidas e outras atrações para receber as famílias e os devotos.
Um dos momentos mais aguardados será a solene procissão, marcada para as 16 horas, com a presença de Dom Pedro Luiz Stringhini. Após o percurso, o bispo presidirá a missa solene, abrilhantada pelo Coral e Orquestra dos Arautos do Evangelho. Durante a celebração, será realizada a consagração especial dos avós.
A celebração encerra a programação dedicada à padroeira de Mogi das Cruzes, marcada pela fé, tradição e devoção.
Programação do Dia de Sant’Ana
Domingo, 26 de julho
7h: missa com o padre Marcelo de Oliveira
9h: missa com o monsenhor Dorival Aparecido de Moraes
11h: missa com o padre Marcos Sulivan Vieira e participação do coral da Paróquia São Benedito
15h: abertura da quermesse
16h: solene procissão com o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini
Após a procissão: missa solene presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, com o Coral e Orquestra dos Arautos do Evangelho e consagração especial dos avós
Serviço
Dia de Sant’Ana, padroeira de Mogi das Cruzes
Data: domingo, 26 de julho
Horário: programação a partir das 7 horas
Quermesse: a partir das 15 horas
Procissão solene: às 16 horas
Consagração dos avós: durante a missa solene presidida pelo bispo, após a procissão
Local: Catedral Diocesana de Sant’Ana, em Mogi das Cruzes
Participação gratuita