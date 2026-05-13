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Jornal Diário de Suzano - 13/05/2026
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Nacional

Flávio Bolsonaro pediu dinheiro de Vorcaro para filme sobre o pai

Senador cobrou dono do Master pagamentos para produção do filme "Dark Horse"; foram repassados R$ 61 mi

13 maio 2026 - 18h56Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato nas eleições presidenciais deste ano, trocou mensagens com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pedindo dinheiro para produção de "Dark Horse", um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. O site Intercept Brasil divulgou as mensagens trocadas por Vorcaro e Bolsonaro nesta quarta-feira (13).

Os diálogos divulgados fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero.

Em nota, publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, Flávio confirmou que pediu dinheiro a Vorcaro, mas negou ter recebido vantagens do ex-banqueiro. "Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do própria pai", disse.

O senador admite que conheceu Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, "quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro". "O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo", diz a nota do senador.

Em áudios divulgados pela Intercept Brasil, Flávio pede dinheiro para Vorcaro. "Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio no áudio. Nas mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs".

A mensagem foi enviada no dia 16 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco.

Segundo o Intercept, as negociações eram para que Vorcaro colaborasse com US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões.

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