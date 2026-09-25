Governo Lula proíbe bets e manda sites devolverem saldo de apostadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira (25) uma medida provisória formalizando a proibição de bets no País. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que apostadores terão até as 23h59 do dia 5 de outubro – dia seguinte à votação do primeiro turno – para resgatar saldo nos sites de jogos.

A nove dias da eleição, o presidente apresentou, durante evento na capital paulista, um pacote para reduzir o endividamento das famílias.

Na mesma noite, o governo lançou o Desenrola 3.0, ao custo de R$ 15 bilhões.

Segundo Durigan, desde o início do tratamento do tema bets, em 2024, e com intensificação das ações ao longo de 2025 até o momento, o governo derrubou mais de 70 mil sites de apostas em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O ministro também afirmou que beneficiários de programas sociais foram impedidos de apostar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).