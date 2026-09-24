Arujá amplia oferta de ensino integral com 2.320 novas vagas na rede municipal

A ampliação do ensino em período integral é um dos principais avanços registrados pela educação municipal nos últimos anos em Arujá. Entre creches, pré-escolas e ensino fundamental, a rede passou a contar com 2.320 novas vagas integrais, resultado da expansão da infraestrutura e da criação de novas unidades de ensino.

Nas creches, o número de vagas em período integral triplicou e saltou de 523 para 1.493. Na pré-escola, modalidade que não contava com atendimento integral, foram implantadas 580 vagas. Já no ensino fundamental, a rede municipal passou a oferecer 770 vagas em período integral.

Os resultados acompanham uma série de investimentos realizados na estrutura educacional do município. Nesse período, foram entregues os CEICs Centro, Center Ville, Jóia, Mirante e Barreto, além do CMEI Maria da Glória e da EM Júlia Mitie.

Entre as entregas mais recentes está o CMEI Maria da Glória, no Parque Rodrigo Barreto, unidade com capacidade para atender 120 crianças em período integral. A expansão da rede também inclui a nova creche do Centro Residencial, projetada para receber cerca de 190 crianças, sendo aproximadamente 100 em período integral.

O conjunto de obras e novas vagas reforça o empenho da gestão do prefeito Luis Camargo em desenvolver ainda mais a educação municipal. “Nossa gestão é pautada em uma educação pública de qualidade, que não se limita ao conteúdo em sala de aula. É preciso criar espaços para a criatividade, para o desenvolvimento das habilidades e, principalmente, para a formação de seres humanos preparados para a vida”, disse o prefeito.

Em sua fala, o secretário de Educação, Aldo Botana, destacou a importância da geração de novas vagas. “A ampliação das vagas precisa caminhar junto com a qualidade pedagógica. Por isso, o trabalho também o planejamento das equipes, a formação dos professores e o acompanhamento do processo de aprendizagem”, concluiu.