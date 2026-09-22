Homem é preso suspeito de tentar roubar comércio em Suzano

Um homem, de 23 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (21), suspeito de participar de uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial na Estrada Fazenda Viaduto, na Fazenda Aya, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18h e teria sido cometido por dois homens.

De acordo com a PM, a dupla entrou no estabelecimento e pediu um cigarro ao proprietário. Na sequência, um dos homens teria anunciado o roubo dizendo “Parceiro, é um assalto”. O comerciante entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu retirar a arma que estava com ele. Os dois fugiram em um Chevrolet Meriva prata.

A vítima acionou a Polícia Militar, que foi até o local e apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Os policiais também coletaram informações e analisaram imagens de câmeras de monitoramento para tentar localizar os suspeitos.

Ainda conforme a corporação, por volta das 23h, o veículo foi encontrado estacionado na Estrada Variante, no distrito de Palmeiras, a cerca de 10 quilômetros do local do crime. Um dos homens estava dentro do automóvel e o outro do lado de fora.

Durante a abordagem, nenhum objeto relacionado ao crime foi encontrado. Segundo a PM, um dos suspeitos confessou participação no roubo e afirmou que havia agido com um comparsa, mas não sabia informar onde ele estava.

O segundo abordado, proprietário do veículo, negou envolvimento e afirmou que havia emprestado o carro ao amigo horas antes. Ele disse ainda que não sabia que eles iriam praticar crimes.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial de Suzano. O homem que confessou participação na tentativa de roubo foi preso e autuado. O proprietário do veículo, que não foi reconhecido pela vítima, foi ouvido e liberado.

O automóvel, a arma, as munições e dois celulares foram apreendidos e serão submetidos a exames periciais.