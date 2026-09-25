Operação da PM prende 19 pessoas e apreende 7,9 quilos de drogas no Alto Tietê

A Operação Impacto Grande Envergadura, deflagrada nesta quinta-feira (24), resultou na prisão de 19 pessoas, na apreensão de um menor e na localização 7,9 quilos de entorpecentes, além de cinco toneladas de fios de cobre. A ação foi realizada em Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Segundo o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12), a operação contou com 230 policiais militares e 100 viaturas, distribuídos em diferentes modalidades de policiamento. Também participaram equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), dos Comandos de Policiamento de Área 8, do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (ROTA), do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária e do Comando de Aviação da Polícia Militar “João Negrão”.

Ao todo, foram registrados seis flagrantes de crimes e dois procurados pela Justiça foram recapturados. Ainda durante a operação, 350 veículos foram fiscalizados.

A corporação também informou que novas operações serão realizadas na região e divulgadas posteriormente. De acordo com o CPA/M-12, o planejamento das ações de patrulhamento considera principalmente os registros de ocorrências criminais identificadas nos municípios.

A PM orienta que crimes sejam comunicados pelo telefone de emergência 190. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.