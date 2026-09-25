Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 25 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Operação da PM prende 19 pessoas e apreende 7,9 quilos de drogas no Alto Tietê

Ação contou com 230 policiais militares e 100 viaturas

25 setembro 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
Operação resultou na prisão de 19 pessoas, na apreensão de um menor e na localização 7,9 quilos de entorpecentes, além de cinco toneladas de fios de cobreOperação resultou na prisão de 19 pessoas, na apreensão de um menor e na localização 7,9 quilos de entorpecentes, além de cinco toneladas de fios de cobre - (Foto: Divulgação / PM)

A Operação Impacto Grande Envergadura, deflagrada nesta quinta-feira (24), resultou na prisão de 19 pessoas, na apreensão de um menor e na localização 7,9 quilos de entorpecentes, além de cinco toneladas de fios de cobre. A ação foi realizada em Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis.

Segundo o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA/M-12), a operação contou com 230 policiais militares e 100 viaturas, distribuídos em diferentes modalidades de policiamento. Também participaram equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), dos Comandos de Policiamento de Área 8, do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (ROTA), do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária e do Comando de Aviação da Polícia Militar “João Negrão”.

Ao todo, foram registrados seis flagrantes de crimes e dois procurados pela Justiça foram recapturados. Ainda durante a operação, 350 veículos foram fiscalizados.

A corporação também informou que novas operações serão realizadas na região e divulgadas posteriormente. De acordo com o CPA/M-12, o planejamento das ações de patrulhamento considera principalmente os registros de ocorrências criminais identificadas nos municípios.

A PM orienta que crimes sejam comunicados pelo telefone de emergência 190. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem morre após cair em vão de elevador e ser atingido pelo equipamento em Ferraz
Acidente

Homem morre após cair em vão de elevador e ser atingido pelo equipamento em Ferraz

Oito pessoas são detidas com cerca de 5 toneladas de fios de cobre dentro de galpão em Itaquá
Polícia

Oito pessoas são detidas com cerca de 5 toneladas de fios de cobre dentro de galpão em Itaquá

Estado prepara cronograma de obras da Delegacia de Suzano; valor é de R$ 6,1 mi
Polícia

Estado prepara cronograma de obras da Delegacia de Suzano; valor é de R$ 6,1 mi

Homem é preso após fugir por 7 km com caminhão roubado em Suzano
Polícia

Homem é preso após fugir por 7 km com caminhão roubado em Suzano

GCM apreende 1,8 quilo de drogas e detém mulher por tráfico em Suzano
Polícia

GCM apreende 1,8 quilo de drogas e detém mulher por tráfico em Suzano

Homem é preso após ameaçar esposa e avançar com carro contra vítima e policiais em Itaquá
Polícia

Homem é preso após ameaçar esposa e avançar com carro contra vítima e policiais em Itaquá