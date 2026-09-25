Brasil decepciona e empata com Austrália em amistoso

Seleção leva gol de falta, com falha do goleiro, e empata apenas no último lance do jogo, com Ryan de cabeça após escanteio cobrado por Raphinha. Equipe volta a enfrentar a Austrália na terça-feira (29).

O Brasil empatou por 1 a 1 com a Austrália, na manhã desta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (Austrália). O gol da equipe da Oceania foi marcado por Irankunda, aos 22 minutos da segunda etapa, em cobrança de falta, com falha do goleiro Hugo Souza. E, no último lance da partida, a Seleção Brasileira empatou o amistoso com Rayan. O ex-atacante do Vasco deixou tudo igual de cabeça após cobrança de escanteio de Raphinha aos 49 minutos da etapa final.

Durante o jogo, o Brasil produziu muito pouco. Mesmo após as seis modificações feitas pelo treinador Carlo Ancelotti, a equipe não criou praticamente nada. Nem mesmo após sofrer o gol, o time verde e amarelo conseguiu ter chances claras de gol. Na etapa inicial, o destaque ficou apenas para o gol anulado pelo VAR. Aos 45 minutos, a seleção roubou a bola e Estêvão finaliza. Após revisão, a arbitragem confirma falta de Bruno Guimarães em Souttar, na origem da jogada, e anula o lance.

Após o amistoso, o Brasil segue a Data Fifa, período de preparação e observação para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030, na próxima terça-feira (29 de setembro), às 7h, o Brasil volta a enfrentar a Austrália. O jogo ocorrerá no Suncorp Stadium (Brisbane).

Em 3 de outubro, às 11h (de Brasília), a Seleção enfrentará pela primeira vez na história a Índia. O jogo ocorrerá no Salt Lake Stadium (Calcutá).