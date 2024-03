Influencer e cantora Dudda Maryah acumula mais de 3 milhões de views em clipes independentes

Segundo a MIDiA Research, artistas independentes representam o segmento de crescimento mais rápido do mercado global da música, saltando de uma participação de 1,7% no mercado em 2015 para 5,3% por ano, desde 2021.

Dentre esses destaques está Dudda Maryah, influenciadora de 21 anos que vem conquistando mais de 20 milhões de jovens em suas redes sociais ao abordar temas como a saúde na adolescência, sempre de forma leve e cômica em seus vídeos.

Na música, Dudda também faz destaque, não apenas pelos expressivos números de visualizações em seus clipes independentes, que acumulam mais de 3 milhões de views, mas também pelas temáticas abordadas.

Em hits como "Rosa Shock", "Cintura", "Daminha" e "Fic 071", a cantora — que compõe e produz todas as suas canções — traz letras sobre empoderamento feminino, com críticas ao machismo e superações de desilusões amorosas. Com o acúmulo de reflexões, suas músicas chegam a ter mais de 900 mil visualizações em um único clipe.

Dicas para quem está começando:

Dudda explica que chegar a alguns lugares sem apoio de gravadoras ou grandes selos é um desafio. Mas deixa dicas para quem está começando. “Crie uma audiência fidelizada. Foque mais no que vai fortalecer essa conexão do apenas em ganhar mais. São eles que vão te levar longe”, relata, constantando a analogia de que é fácil crescer com clientes fidelizados em uma empresa do que crescer apenas com novos.

Maryah explica, ainda, que é preciso se manter ativo não apenas no digital. “Participar de eventos musicais, se manter presente fisicamente… isso ajuda para que os artistas independentes sejam vistos”.

Conexão e mensagens para os jovens:

A influencer destaca que seu sucesso não se resume apenas aos números de visualizações, mas sim a esta conexão que estabelece com seus seguidores: “Os fãs desabafam bastante nos comentários, e isso e prova de um laço imbatível. É incrível ver como os jovens buscam por alguém que fale sobre esses temas e podem trazer o pedido de uma mudança social. Isso me motiva a continuar produzindo conteúdo autêntico e significativo", deslinda a artista.

Dudda explica que cantar é mais uma das artes para que possa levar alertas para o seu público. “Assim como atuo e roteirizo os meus vídeos, criar músicas é importante para transmitir mensagens de formas leves. Quero ser uma voz positiva e inspiradora para minha comunidade online, abordando questões que são importantes para nós, jovens", exclama.

A influencer sinaliza, ainda, que o futuro na música está apenas começando. A partir de agora Maryah deseja explorar novos estilos, colaborar com outros artistas e expandir a audiência para além das fronteiras atuais.