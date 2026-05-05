SP Pra Toda Obra: Governo de São Paulo anuncia pacote de R$ 2 bi para rodovias

O SP Pra Toda Obra, programa do Governo de São Paulo para a modernização e ampliação do sistema viário, completa um ano com novo pacote de R$ 2 bilhões destinados à melhoria da mobilidade regional. Os anúncios foram apresentados pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira (05). Em um ano, os investimentos chegam a R$ 144,6 bilhões e 4,3 mil obras.

O pacote inclui R$ 1 bilhão em novas obras em rodovias concedidas, R$ 540,5 milhões em vias do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), R$ 200 milhões em linha de crédito para as cidades e outros R$ 200 milhões para recapeamento liberados pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

“Há um ano, lançamos o São Paulo pra Toda Obra com o objetivo de organizar os investimentos que já estavam em execução. Naquele momento, reunimos um pacote de R$ 30 bilhões, com 1,5 mil obras e 22 mil quilômetros, sem considerar projetos ainda não iniciados e algumas concessões. Hoje, esse programa cresceu: são cerca de R$ 145 bilhões em investimentos, 4,3 mil obras e 62 mil quilômetros contemplados, que vão receber melhorias como pavimentação, recuperação, manutenção, duplicação e terceira faixa. Nossa responsabilidade é gigantesca, porque somos a melhor infraestrutura do Brasil. Vamos perpetuar esse legado”, afirmou Tarcísio de Freitas.

“A conjunção de esforços em um planejamento integrado fortalece a logística e olha para o que as pessoas precisam. Isso é desenvolvimento de verdade no estado de São Paulo: ajudar quem mais precisa, olhando para os 645 municípios, com planejamento conjunto, visão de futuro e ação no presente”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Artesp

Além do pacote de R$ 1 bilhão, que também integra novas concessões, o evento marcou a assinatura de dois autorizos de obras. As intervenções contemplam o Rodoanel Mário Covas e o Trevo de Buri, na região de Itapeva. Essa última obra reforça medidas de segurança viária, que serão realizadas pela SPVias. As duas intervenções somam R$ 317,6 milhões em investimentos.

DER

O pacote de obras autorizadas pelo DER-SP inclui 40 intervenções em rodovias estaduais e vicinais em 45 municípios, totalizando R$ 540,5 milhões. Nas estradas vicinais, serão 24 obras para pavimentação e recuperação de 236,7 km, que beneficiam 31 municípios, com investimento de R$ 469,4 milhões. Já para as rodovias estaduais, são 16 obras para implantação de dispositivos e contenção de erosão e estabilização de taludes em 14 rodovias, beneficiando 16 municípios, com investimento de R$ 71,1 milhões.

O evento de 1 ano do SP Pra Toda Obra contou ainda com a assinatura de decreto que disciplina o reconhecimento do domínio (estado ou municípios) de trechos viários, de acordo com sua destinação. A estadualização permite ampliar a malha rodoviária paulista ao incorporar estradas municipais estratégicas ao sistema estadual, priorizando trechos essenciais para a logística e a mobilidade. Os benefícios são a melhora dos padrões de manutenção, aumento da segurança, conectividade entre municípios e a eficiência no escoamento da produção.

“Com as obras anunciadas e o projeto de Estadualização, o DER-SP irá ampliar a sua atuação, fortalecendo as estradas municipais, que funcionam para interligar a logística das cidades menores aos polos de distribuição e consumo. Mas o foco se mantém o mesmo: buscamos aumentar a segurança dos motoristas, pedestres e demais usuários, reduzindo o número de vítimas nas estradas paulistas, com cuidado crescente com as questões ambientais”, disse Sergio Codello, presidente do DER-SP.

Recapeamento e linha de crédito

O pacote anunciado nesta terça-feira inclui R$ 200 milhões disponibilizados pela Desenvolve SP por meio da Linha Emergencial de Recape, novo crédito oferecido pela agência de fomento estadual. O financiamento é voltado a municípios que precisam recuperar ruas e avenidas danificadas, especialmente após o período de chuvas.

As prefeituras terão condições facilitadas de financiamento, com prazo de até 72 meses, carência de até 12 meses e suporte técnico especializado para estruturação dos projetos até a liberação dos recursos.

Outros R$ 200 milhões serão aplicados diretamente pelo Governo do Estado no recapeamento de estradas, via convênios com 16 cidades na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e na região administrativa de Presidente Prudente.

1 ano de SP Pra Toda Obra

O SP pra Toda Obra, maior programa de infraestrutura viária da história do estado, registrou em seu primeiro ano R$ 144,6 bilhões em investimentos públicos e privados. São 61,8 mil quilômetros de rodovias, o equivalente a uma volta e meia na Terra. Em um ano, o total de intervenções alcançou 4.300 obras públicas e privadas. O programa abrange projetos até 2055, consolidando ações estratégicas de política de Estado em longo prazo.

O avanço vem acompanhado de importantes marcos para a mobilidade em São Paulo, como a primeira etapa do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, obra retomada nesta gestão após seis anos de paralisação, e novas concessões, como a Rota Mogiana e o Lote Novo Litoral. Outro grande projeto incorporado ao SP Pra Toda Obra é o Túnel Santos-Guarujá, obra aguardada há mais de 100 anos pelos moradores da Baixada Santista que finalmente vai sair do papel, com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões.

Entre as obras, há iniciativas do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) e das concessionárias reguladas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). O programa abrange obras concluídas a partir de 2023, intervenções em andamento e as futuras a serem iniciadas.