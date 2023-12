Instituto Julio Simões arrecada mais de 7.200 itens em arrecadação de Natal

O Instituto Julio Simões, braço social da Simpar - holding que controla as empresas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, CS Infra, Automob e BBC Digital - promoveu a Campanha Natal Solidário, que mobilizou colaboradores e suas famílias na arrecadação de roupas, sapatos, itens de higiene pessoal, brinquedos, além de contribuições financeiras, totalizando mais de 7.200 itens e R$2.813,00 que foi dobrado pelo Instituto, totalizando R$ 5.626,00 a serem doados para Ong Jabuti. A iniciativa foi realizada em 35 unidades das empresas do grupo em todo o Brasil.

Os esforços solidários concentraram-se em beneficiar instituições sociais em todo o país, com foco especial no amparo a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. As doações, realizadas pelos colaboradores da Simpar, impactarão cerca de 7 mil pessoas.

“Na temporada festiva que se aproxima, nossa campanha de arrecadação de Natal ganha ainda mais significado. Este ano arrecadamos itens que vamos entregar em instituições próximas às nossas unidades, tendo em mente que o nosso principal propósito é impactar positivamente comunidades mais vulneráveis do entorno onde nossas empresas estão inseridas”, afirma Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

As doações serão entregues ainda no mês dezembro, na semana do dia 20, direcionadas para cerca de 35 instituições sociais.

O sucesso da Campanha Natal Solidário do Instituto Julio Simões reforça o espírito solidário e a união dos colaboradores da Simpar, fortalecendo o compromisso das empresas do grupo com a responsabilidade social e a construção de comunidades mais justas e inclusivas.

Sobre o Instituto Julio Simões

Fundado pelo imigrante português e empresário Julio Simões em 2006, o instituto foi criado para desenvolver projetos socioculturais próprios e em parceria com outras ONGs. A instituição tem apoiado dezenas de ações culturais, ambientais e sociais em todo o Brasil. Em 2022, os projetos do instituto impactaram mais de 22.000 pessoas em todo o Brasil. Visite nosso site e conheça mais sobre nossos projetos: www.institutojuliosimoes.org.br

Sobre a Simpar

Holding que controla sete empresas independentes - JSL, Movida, Vamos, CS Infra, CS Brasil, Automob e Banco BBC Digital. O grupo conta com mais de 47 mil colaboradores alinhados por uma Cultura forte e Valores que norteiam o jeito de ser e fazer da Companhia. Participante da carteira ISE da B3, a companhia possui modelo de gestão que produz resultados sustentáveis e aderência a rígidas práticas de ESG. Com atuação em todo território nacional e outros oito países, com destaque para operações na América do Sul, Portugal e África. A Simpar é uma empresa listada na B3 desde 2010 (SIMH3). Saiba mais em: https://simpar.com.br