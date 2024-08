Isaquias e Jacky se garantem na semi da canoagem velocidade em Paris

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann venceram a bateria de quartas de final da prova C2 500 metros da canoagem velocidade com o tempo de 1min38s78. O resultado valeu a classificação para a semifinal, que será disputada na quinta-feira (8), às 6h20 (horário de Brasília). A final está prevista para o mesmo dia, às 8h20.

Mais cedo, na primeira prova do dia, Jacky e Isaquias disputaram as eliminatórias, evento que classificou os dois primeiros barcos direto para a semifinal. A dupla do Brasil terminou na terceira posição da bateria, com o tempo de 1min39seg38, e por isso precisou participar das quartas de final.

Em Paris, Isaquias Queiroz também vai competir na C1 1000m, prova em que é o atual medalhista de ouro olímpico. As eliminatórias serão na quarta-feira (7), a partir das 6h40. O baiano já tem quatro medalhas em Jogos Olímpicos. Em 2016, no Rio de Janeiro, conquistou duas pratas, no C1 200m e no C1 1000m; e o bronze no C2 1000m, ao lado de Erlon Silva. Em 2021, na edição de Tóquio, Isaquias foi medalha de ouro no C1 1000m.