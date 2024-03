Jessi Alves compartilha experiência cultural em Viagem a Santiago do Chile

Jessi Alves, renomada bióloga, professora e embaixadora de cotas da UNE, recentemente embarcou em uma emocionante jornada pela cidade de Santiago do Chile, acompanhada por sua mãe e irmã. Durante sua estadia na capital chilena, Jessi compartilhou insights fascinantes sobre a cultura e peculiaridades locais, enriquecendo sua experiência e proporcionando aos seus seguidores uma visão única da cidade.

"Explorar Santiago do Chile foi uma experiência incrível e enriquecedora. Estou emocionada por ter a oportunidade de mergulhar na rica cultura e conhecer mais sobre este lugar fascinante", compartilha Jessi Alves sobre sua viagem.

Dentre as curiosidades compartilhadas por Jessi, destacam-se alguns aspectos marcantes da cidade, como sua população diversificada, a excelente variedade de vinhos produzidos na região e o impressionante Sky Costanera Santiago, o prédio mais alto de toda a América Latina. Além disso, a bióloga ressaltou o patriótico sentimento dos santiaguinos, evidenciado pelo orgulho nacional expresso através da exibição frequente da bandeira do Chile em locais públicos e residências.

Jessi também compartilhou sobre o estilo de vida local, incluindo a cultura em torno do consumo de abacate, presente em diversas refeições, e as estações climáticas bem definidas, que oferecem uma variedade de experiências ao longo do ano.

Com uma abordagem descontraída e informativa, Jessi Alves proporcionou aos seus seguidores uma imersão na cultura e peculiaridades de Santiago do Chile, reforçando a importância da exploração e aprendizado em suas viagens.

Sobre Jessi Alves

A professora, bióloga e criadora de conteúdo Jessilane Alves, de 28 anos, ganhou destaque após integrar o elenco do programa “Big Brother Brasil 22”. Jessi aproveitou a exposição do reality de maior audiência da TV brasileira para investir na carreira de influenciadora digital.

A ex-sister aborda pautas relevantes, com cunho educativo e de responsabilidade social em suas redes sociais, fazendo com que ela se torne uma referência positiva de conteúdo na web. Ela fala de maneira leve e simples sobre temas como inclusão, diversidade e empoderamento feminino.

Além disso, Jessi abraçou a causa LGBTQIAP+ ao assumir sua bissexualidade e falar do relacionamento com a produtora Sté Frick, com quem mora junto e adotou o cãozinho Baru, que estava em situação de rua.

Antes da sua participação no programa global, a educadora recorda com carinho sua experiência em sala de aula, onde lecionava Biologia para jovens do ensino médio. Hoje, a professora comemora sua trajetória e a conclusão do mestrado em Ciências Biológicas.

Na série para o Instagram “Jessiologia”, a professora se dedica a transmitir seus conhecimentos de forma criativa sobre biologia e meio ambiente para seus seguidores. “Sempre será um prazer compartilhar com as pessoas minha paixão pelo que escolhi como profissão. Lecionar é somar para evolução das pessoas”, declara.