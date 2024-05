Linha-11 vai ganhar nova estação entre Giannetti Neto e Guaianases

A Linha-11 Coral, que atende cidades da região, vai ganhar uma nova estação, a Lajeado, entre Guaianases (em São Paulo) e Antônio Giannetti Neto (em Ferraz). A obra deve ter duração de dois anos.

O investimento conjunto soma R$ 23 milhões, sendo R$ 12 milhões da CDHU, R$ 6 milhões da CPTM e R$ 5 milhões da Cohab-SP. "Nós temos mais de 3 milhões que vão da zona leste para o centro e retornam no fim do dia. Isso é a população de um país como o Uruguai. Quando criamos centralidades como a proposta aqui, você está melhorando a qualidade de vida da população", disse o secretário Marcelo Branco.

A partir da conclusão da obra, a Linha Coral contará com 17 estações.

A confirmação veio pelo governo estadual na sexta-feira da semana passada.

"É a confirmação de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo", afirmou Felício, vice-governador do Estado.

"Este projeto nasce pensando no presente e apontando para o futuro, trazendo para a zona leste o desenvolvimento urbano e o planejamento conjunto. Temos muito trabalho pela frente, mas um grande começo e um projeto bem estruturado para melhorar a vida das pessoas."

O convênio foi assinado em evento no Centro Educacional Unificado (CEU) Lajeado com a participação dos secretários estaduais Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação) e Marco Antonio Assalve (Transportes Metropolitanos), os presidentes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, Reinaldo Iapequino, e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Moro, o prefeito Ricardo Nunes e autoridades municipais.

A implantação do projeto deverá durar até dois anos, com a realização de levantamentos e licenciamentos, além dos 47,9 mil m2 de desapropriações necessárias para as obras físicas que serão realizadas na segunda fase, que será definida por um novo convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo.

A CDHU ficará responsável pela articulação com outros órgãos estaduais para levantamentos técnicos, desapropriações e financiamento das unidades habitacionais, enquanto a CPTM prestará apoio técnico para realização de projeto e obras da estação Lajeado.