Rota encontra quase 1 tonelada de cocaína em Ferraz de Vasconcelos; quatro suspeitos são detidos

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) encontraram quase uma tonelada de cocaína, nesta terça-feira (7), em Ferraz de Vasconcelos. Quatro suspeitos foram presos por envolvimento com o tráfico.

Os policiais estavam em patrulhamento apurando uma denúncia sobre um veículo que era usado para realizar o transporte de drogas na região. Os militares encontraram um estacionamento onde estavam outros carros.

O carro estava parado nos fundos. No local, os militares encontraram em um cômodo pacotes com cocaína. O suspeito, que seria o responsável pelo estacionamento, indicou o veículo onde estava o restante do entorpecente.

Nas buscas, os policiais encontraram na carroceria diversas caixas com os sacos de cocaína. De acordo com a Rota, 910,3 quilos da droga foram apreendidos no local.

O proprietário do estabelecimento foi preso e outros homens suspeitos de envolvimento com o tráfico foram detidos e encaminhados à delegacia.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, na Lapa, na capital paulista.