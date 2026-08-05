Lula lidera com 44% e Flávio Bolsonaro chega a 39% das intenções de voto no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44% das intenções de voto, segue na liderança em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 39%, segundo nova pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (5).

Os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais desde a última pesquisa, realizada em julho. Lula foi de 45% para 44% e Flávio de 37% para 39%.

Lula lidera as simulações de segundo turno contra Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Além disso, o petista reúne o maior número de menções na pesquisa espontânea.

No primeiro turno, Lula registrou 39% de intenção de voto no cenário estimulado. Flávio aparece com 30% de menções. Renan Santos e Caiado com 4% cada. Zema com 2%. Cabo Daciolo, Augusto Cury e Samara Martins, com 1% cada. Clariana Barão, Edmilsin Costa e Hertz Dias não pontuaram. São 10% indecisos e 8% pretendem votar branco ou nulo.

Já na pesquisa espontânea, Lula registrou 25% de intenção de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 18%. Nessa modalidade, 51% dos eleitores se declaram indecisos.

A pesquisa também revelou que o senador do PL tem rejeição de 54% dos eleitores e o presidente Lula de 52%.

A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais e 95% de confiança. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, protocolo BR-06591/2026.