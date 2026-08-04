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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Transporte

Passageiros de Suzano encontram estação fechada nesta terça-feira devido à greve

Nas estações da região, os usuários enfrentaram filas para embarcar nos ônibus da Paese

04 agosto 2026 - 09h12Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A estação de Suzano fechou, nesta terça-feira (4), devido a greve A estação de Suzano fechou, nesta terça-feira (4), devido a greve - (Foto: Guilherme Cerqueira / DS)

A estação de Suzano fechou, nesta terça-feira (4), devido a greve dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A ação impactou diretamente os passageiros das linhas 11-Coral e 12-Safira.

Com a paralisação, os terminais e pontos de ônibus da cidade registraram grande movimento ao longo do dia. Nas estações da região, os usuários enfrentaram filas para embarcar nos ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) e recorreram a rotas alternativas para conseguir chegar ao trabalho.

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