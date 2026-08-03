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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Região

Prefeitura de Poá promove campanha de adoção responsável de cães e gatos durante o mês de agosto

Ação será realizada na Praça da Bíblia, sempre às terças e quintas-feiras, e busca incentivar a adoção consciente de pets acolhidos pelo Centro de Bem-Estar Animal

03 agosto 2026 - 17h57Por de Poá
Ação busca incentivar a adoção consciente de pets acolhidos pelo Centro de Bem-Estar AnimalAção busca incentivar a adoção consciente de pets acolhidos pelo Centro de Bem-Estar Animal - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, realiza ao longo do mês de agosto a campanha Adoção Responsável de Animais. Organizada pelo Centro de Bem-Estar Animal de Poá (CEBEAP), a iniciativa ocorrerá na Praça da Bíblia nos dias 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de agosto, sempre das 10 às 14 horas, com o objetivo de incentivar a adoção consciente e proporcionar um novo lar para cães e gatos acolhidos pelo município.


A campanha reforça a importância da adoção responsável e de oferecer um ambiente seguro, acolhedor e definitivo aos animais que aguardam por uma família. O secretário municipal de Saúde, Silvanei Mamed, destacou que a ação também representa um importante trabalho de saúde pública e de proteção animal. “O CEBEAP realiza um trabalho permanente de acolhimento, cuidados e bem-estar dos pets. Com a feira de adoção, buscamos aproximar esses animais de famílias que possam oferecer carinho, responsabilidade e um lar definitivo. É uma ação que beneficia tanto os animais quanto toda a comunidade”, afirmou.


O prefeito Saulo Souza ressaltou que a iniciativa integra as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal desenvolvidas pela administração municipal. “Nossa gestão tem investido em ações que promovem o cuidado com os animais e a conscientização da população. Cada adoção representa uma nova oportunidade de vida para esses animais e demonstra o compromisso da cidade com a causa animal. Convidamos todos que desejam ampliar a família com muito amor e responsabilidade a participarem desta importante ação”, disse.


Os interessados em adotar um animal poderão comparecer à Praça da Bíblia nas datas programadas, conhecer os cães e gatos disponíveis e receber orientações da equipe do CEBEAP sobre os cuidados necessários para uma adoção consciente e responsável.


Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. A equipe técnica também realizará uma entrevista com os interessados para garantir que a adoção ocorra de forma responsável, assegurando o bem-estar dos animais e a preparação da futura família para receber o novo companheiro.

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