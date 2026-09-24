Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro 36% no 1º turno, aponta Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto contra 36% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o primeiro turno das eleições. Pesquisa Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira (24).

Na pesquisa da semana passada, Lula tinha 39% das intenções de voto e Flávio 36%.

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menor e o nível de confiança é de 95%.

Entre outros presidenciáveis, Augusto Cury (Avante) tem 5%, Ronaldo Caiado (PSD), 4%, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) com 1%.

Optam pelo voto branco ou nulo 5%, e indecisos são 2%.

Segundo turno

Na disputa de um eventual segundo turno candidato, o petista tem 47% das intenções de voto, contra 45% do senador fluminense, empatados tecnicamente.

O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-00304/2026.