Orquídea Fest Poá 2026 começa nesta quarta com grandes shows e programação para toda a família

Poá já está em clima de festa. A Orquídea Fest Poá 2026 começa amanhã, quarta-feira (23), com abertura a partir das 10 horas na Praça de Eventos, reunindo durante cinco dias grandes nomes da música nacional, exposição e comercialização de orquídeas, gastronomia, cultura, artesanato, feira de negócios, atrações infantis e atividades para toda a família. A programação segue até domingo (27), com entrada gratuita para a exposição e pista dos shows mediante ingresso solidário.

A abertura oficial da festa será realizada nesta quarta-feira (23), e, a partir das 10 horas, o público já poderá visitar o pavilhão da Orquídea Fest, que funcionará diariamente das 10 às 18 horas. O espaço terá a tradicional exposição e venda de orquídeas e outras flores, Feira de Negócios com empresas e indústrias da cidade, feira de artesanato, praça de alimentação, Restaurante do Fundo Social, áreas instagramáveis e atrações culturais.

“Chegou o momento que todos estavam esperando. A Orquídea Fest começa amanhã e estamos muito felizes em preparar uma grande celebração para Poá, reunindo a nossa tradição, a cultura das orquídeas, grandes artistas e atrações para toda a família. Quero convidar todos os poaenses e também os moradores das cidades da região para participarem da abertura e aproveitarem cada um dos cinco dias de festa. Será uma edição especial, com muita música, diversão e solidariedade”, destacou o prefeito Saulo Souza.

Cinco dias de shows

A programação musical terá início amanhã, a partir das 19 horas, com uma noite dedicada à música gospel, que contará com apresentações de Fernandinho, Eyshila e Sarah. Na quinta-feira (24), o palco recebe Maiara e Maraisa. Na sexta-feira (25), será a vez de Wesley Safadão. No sábado (26), Marcos & Belutti comandam a programação. Encerrando a festa, no domingo (27), Péricles se apresenta para o público.

A entrada no setor pista será gratuita, mediante apresentação do ingresso digital e doação do alimento correspondente ao dia do show. Os ingressos solidários devem ser gerados pelo site Guichê Web. Os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do município.

Para cada apresentação, será solicitado um alimento específico para acesso à pista: leite em pó no dia 23; 1 quilo de arroz no dia 24; 1 quilo de feijão no dia 25; 1 quilo de açúcar no dia 26; e 1 litro de óleo no dia 27. Além da pista, a festa contará com Front Stage, Camarote VIP e Camarote Empresarial, com ingressos disponíveis pelo Guichê Web.

Os grandes shows serão realizados em parceria com a iniciativa privada, por meio de patrocínios, sem utilização de recursos públicos. Dessa forma, a Prefeitura mantém a entrada gratuita na pista e reforça o caráter solidário do evento.

“Amanhã começa mais uma Orquídea Fest e tudo foi pensado para que o público possa encontrar diferentes opções de entretenimento em um único espaço. A partir das 10 horas, Poá recebe uma programação que valoriza a nossa história, as orquídeas e a cultura, mas que também traz música, gastronomia, negócios, artesanato e atrações para diferentes públicos. Convidamos as famílias para conhecerem o pavilhão durante o dia e também para acompanharem a programação musical ao longo dos cinco dias”, afirmou o secretário de Cultura, Paulo Barbosa.

Itália

A edição 2026 terá a Itália como país homenageado, que estará presente na decoração, na gastronomia e em diferentes atrações. O Restaurante do Fundo Social também terá um cardápio inspirado na culinária italiana, com opções como fogazza, nhoque e macarronada. A arrecadação do espaço será destinada às ações sociais do Fundo Social de Poá.

Acessibilidade e inclusão

A Orquídea Fest contará novamente com a Área da Inclusão, espaço preparado para garantir acessibilidade, segurança e bem-estar às pessoas com deficiência. O local terá abafadores de ruído, proporcionando maior conforto sensorial, além de intérprete de Libras, ampliando a participação da comunidade surda.

Domingo

O domingo (27) terá uma programação especial para as crianças e famílias. A partir das 10 horas, a Praça de Eventos receberá brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do tradicional trenzinho, que circulará no período da tarde pela região central de Poá.

A partir das 14 horas, será a vez dos shows infantis da Patrulha Canina e do personagem Chiquinho. As apresentações terão entrada gratuita e não haverá necessidade de doação de alimento.

Neste dia, os adultos acompanhados de crianças de até 14 anos terão tarifa zero nos ônibus das linhas municipais de Poá, das 0h às 23h59.

Serviço

Orquídea Fest Poá 2026

Data: 23 a 27 de setembro

Local: Praça de Eventos – Avenida Antônio Massa, 150, Centro, Poá

Exposição de orquídeas: das 10 às 18 horas

Shows: a partir das 19 horas

Entrada da exposição: gratuita

Pista dos shows: gratuita, mediante ingresso solidário e doação do alimento correspondente ao dia

23/09 – Fernandinho, Eyshila e Sarah

Entrada solidária: 1 pacote de leite em pó

24/09 – Maiara e Maraisa

Entrada solidária: 1 kg de arroz

25/09 – Wesley Safadão

Entrada solidária: 1 kg de feijão

26/09 – Marcos & Belutti

Entrada solidária: 1 kg de açúcar

27/09 – Péricles

Entrada solidária: 1 litro de óleo

Patrulha Canina e Chiquinho

Entrada gratuita, sem doação de alimento.