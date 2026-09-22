Smart Arujá e COI recuperam motocicleta furtada em menos de duas horas

A integração entre a inteligência do sistema de monitoramento Smart Arujá e a pronta resposta do Centro de Operações Integradas (COI) resultou na recuperação de uma motocicleta furtada. A ação integrada, que contou com o empenho das Guardas Civis Municipais (GCM) de Arujá e Santa Isabel, permitiu localizar o veículo e deter os suspeitos em menos de duas horas após o crime.

A ocorrência teve início no fim da tarde de segunda-feira (14), quando uma motocicleta BAJAJ/Dominar foi subtraída no bairro Center Ville. Imediatamente após a identificação do alerta de furto, o sistema Smart Arujá e o COI emitiram os dados operacionais e a rota de fuga detectada para a rede integrada de segurança regional, por meio do canal de cooperação "Muralha".

Com o cerco eletrônico ativado e o cruzamento das imagens de videomonitoramento do Smart Arujá, que registraram o veículo em deslocamento sentido Santa Isabel, a sinalização do rastreador indicou que a motocicleta havia sido levada para uma área de zona rural no município vizinho.

As viaturas da GCM foram deslocadas até as imediações da Rua Santa Helena e próximo da divisa com Santa Isabel. No local, os agentes visualizaram dois indivíduos com as mesmas características físicas e vestimentas captadas pelas câmeras de monitoramento. Durante a abordagem, as equipes detiveram um homem de 21 anos e apreenderam um adolescente de 14 anos, que confessaram a prática do furto. Os suspeitos indicaram que haviam escondido o veículo em um matagal de declive para ocultá-lo. A ideia era "esfriar" a moto e utilizá-la no Natal como lazer.

A motocicleta foi localizada sem a placa de identificação e com avarias, sendo prontamente recuperada e apresentada na Delegacia de Polícia de Santa Isabel, para os procedimentos cabíveis e posterior restituição ao proprietário. A ocorrência foi registrada como furto qualificado e ato infracional, reforçando a eficiência da tecnologia pública, aliada ao trabalho de campo das forças de segurança da região.