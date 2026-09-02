Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro 41% em cenário de 2º turno, aponta Quaest

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 30%, segundo a nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (2). Em terceiro lugar, Augusto Cury (Avante) alcança 10%

O cenário para um eventual segundo turno entre Lula e Flávio aparece praticamente equilibrado. O presidente registra 42% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 41%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Cury apresentou crescimento expressivo em relação à rodada anterior da Quaest, quando tinha 2%.

Na sequência, Renan Santos (Missão) aparece com 3%, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Pablo Marçal (PRTB) registram 1% cada. Entre os entrevistados, 11% ainda não decidiram em quem votar, enquanto 7% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer.

Além da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, a Quaest simulou confrontos do presidente com outros candidatos, Lula aparece à frente de Caiado, por 42% a 37%, de Romeu Zema, por 44% a 33%, e de Renan Santos, por 43% a 36%.

O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, presencialmente, entre domingo (30 de agosto) e terça-feira (1º de setembro), em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.