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Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
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Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

23 junho 2026 - 10h58Por da Reportagem Local
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feiraMega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira - (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

As seis dezenas do concurso 3.022 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.