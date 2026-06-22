Anvisa libera produtos da Ypê produzidos a partir de janeiro de 2026

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta segunda-feira (22), o status de produtos da marca Ypê que tiveram comercialização e uso suspensos em abril deste ano.
As resoluções liberam detergentes e desinfetantes de lotes terminados em 1, e produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026.
“A medida foi adotada depois da apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano”, informou a Anvisa em nota.
Confira, a seguir, a lista de produtos liberados:
Lava-louças com enzimas ativas Ypê
Lava-louças Ypê
Lava-louças concentrado Ypê Green
Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante Pinho Ypê
Determinada em 1º de abril, a suspensão atingiu detergentes, desinfetantes e lava-roupas da marca, produzidos pela Química Amparo Ltda, de lotes com numeração final 1.
Recolhimento voluntário
Em relação aos lava-roupas, a Anvisa informou que manteve a determinação de recolhimento voluntário pela Ypê dos produtos com lotes terminados em 1 e fabricados até 31/3/2026.
“Segundo a empresa, trata-se de uma medida preventiva, inserida na estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.”
Veja, a seguir, quais os produtos atingidos pelo recolhimento voluntário:
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act