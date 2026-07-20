Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 20 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Nacional

Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro no caso Abin Paralela

Ministro entendeu que condenação na trama golpista já incluiu acusação

20 julho 2026 - 18h26Por da Agência Brasil
Ministro entendeu que condenação na trama golpista já incluiu acusaçãoMinistro entendeu que condenação na trama golpista já incluiu acusação - (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (20) o arquivamento da investigação aberta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante seu governo. 

Na decisão, o ministro seguiu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e entendeu que Bolsonaro já foi condenado pelos fatos relacionados ao monitoramento ilegal de autoridades públicas. No processo da trama golpista, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, pena que também levou em conta essa acusação. 

Moraes determinou ainda que as acusações contra Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, sejam enviadas para a Justiça Federal no Distrito Federal. Durante as investigações, a Polícia Federal (PF) apurou a suposta ligação do chamado “Gabinete do Ódio” com o caso Abin Paralela.

Arquivamento

Na mesma decisão, o ministro determinou o arquivamento das investigações contra o ex-diretor-geral da Abin Luiz Fernando Corrêa, o ex-diretor adjunto Alessandro Moretti, o ex-corregedor José Fernando Moraes Chuy, e o ex-coordenador de operações Lucio de Andrade Parente. Para Moraes, não há indícios para o prosseguimento da investigação criminal. 

"As imputações formuladas limitam-se à enunciação de conclusões genéricas acerca de suposta participação dos requeridos em atos de embaraço à investigação, sem a individualização concreta das respectivas condutas e sem a demonstração mínima dos elementos necessários à configuração de fato penalmente relevante", afirmou o ministro.

Com a decisão, a PF deverá cancelar os indiciamentos desses investigados.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em outubro
Nacional

Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em outubro

Economia cresce 0,7% em maio, puxada por consumo das famílias, diz FGV
Economia

Economia cresce 0,7% em maio, puxada por consumo das famílias, diz FGV

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan
Nacional

Brasil não deixará de negociar tarifas impostas pelos EUA, diz Durigan

Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação
Nacional

Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação

São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA
Nacional

São Paulo e Santa Catarina sofrem 52% do impacto do tarifaço dos EUA

Apex prevê plano de R$ 130 milhões para diversificar exportações
Nacional

Apex prevê plano de R$ 130 milhões para diversificar exportações